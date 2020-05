HTM gaat weer normale dienstregeling rijden: 'Gigantische logistieke uitdaging'

Wachtvoetjes in de tramtunnel in Den Haag | Foto: HTM

Vanaf maandag gaat de HTM, net als andere OV-bedrijven, na maanden weer de normale dienstregeling rijden. 'De HTM is bezig met een gigantische logistieke uitdaging. Maar we zijn er klaar voor', zegt woordvoerder Marijke Poppelier tegen Omroep West.

In maart kondigde het vervoersbedrijf aan minder trams en bussen te laten rijden, omdat minder mensen vanwege de coronacrisis gebruikmaakten van het openbaar vervoer. Op 6 mei maakte premier Mark Rutte bekend dat treinen, trams, bussen en metro’s vanaf 1 juni de normale dienstregeling gaan rijden. 'We verwachten hiermee zo'n 40 procent reizigerscapaciteit te bieden op basis van de coronarichtlijnen', vertelt de woordvoerder.

'Wij heten iedereen van harte welkom in onze bussen en trams, maar mensen moeten zich blijven realiseren dat het reizen met het ov echt anders is dan men gewend was.' Zo geldt nog steeds het advies van de overheid om alleen te reizen met het ov als het noodzakelijk is. Poppelier voegt toe: 'Wacht bij drukte op de volgende bus of tram, geef uitstappers de ruimte.' Ook worden mondkapjes vanaf 1 juni verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar.

Mondkapjes

'Het mondkapje is een aanvulling op onze bestaande huisregels', aldus de zegsvrouw. 'Onze boa-controleurs doen hun werk niet anders dan voor de coronacrisis. Bij het niet naleven van een huisregel, zoals het dragen van een mondkapje, wordt de reiziger gevraagd een mondkapje op te zetten of anders het voertuig te verlaten. De houding van de boa-controleur is dus gericht op de-escalatie. Pas wanneer de aanwijzing van de boa-controleur niet wordt opgevolgd, kan hij/zij overgaan tot het geven van een proces-verbaal.' De boete kost 95 euro.

Een verandering ten opzichte van de afgelopen maanden is dat trams en bussen niet meer stoppen bij iedere halte. De stopknop moet dus weer gebruikt worden als je uit wilt stappen. De stopknoppen en andere contactpunten worden extra schoongemaakt.

Afstand van elkaar

Verder wordt er gewezen op de anderhalve meter afstand door pictogrammen in de abri's en op deuren van bussen en trams. Op de halten staan wachtvoetjes en wachtlijnen. Bij roltrappen en liften naar de halten zijn ook stickers aangebracht: maximaal twee personen in de lift en vier treden afstand van elkaar.

Om tot meer spreiding te komen is de HTM in overleg met scholen. 'Samen met de onderwijsinstellingen zijn we afspraken aan het maken over de roosters', besluit Poppelier.

Maandag is het Tweede Pinksterdag. Dan wordt de zondagdienstregeling gereden. Vanaf dinsdag 2 juni de normale reguliere dienstregeling.

