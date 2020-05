Bekende Hagenezen over nieuwe burgemeester: 'Snel marineren in groengeel gevoel'

Sjaak Bral: 'Marineren in groengeel gevoel'

'Ik ben wakker geworden met hoop op de toekomst', zegt Sjaak Bral. 'Dit is wel waar we op zaten te wachten. Iemand die met z'n poten in de klei staat. Geen dwaallicht, geen leegschedel! Ik ben heel blij dat het iemand is die iets voor de stad kan betekenen. Hij past naadloos bij deze stad.'

Bral heeft er dus vertrouwen in, al heeft hij ook nog wel wat tips. 'Hij moet zich zo snel mogelijk marineren in het groengele gevoel! Krikke heeft dat te laat gedaan, en je ziet wat ervan komt. En een cursus Haags! Dat kan hij bij mij wel een dag of twee doen.'

Sjaak Bral | Foto: Omroep West

Nachtburgemeester Pat Smith: 'Een open verschijning'

De eerste indruk van nachtburgemeester Pat Smith is positief. 'Ik was verrast dat hij zo overstapte van Utrecht! Ik zag een interview met hem en daar kwam hij heel sympathiek over. Hij had emotie in z'n gezicht, dat sprak me wel aan! Het is een open verschijning, een aanspreekbare man.'

Als het aan Smith ligt geeft hij Van Zanen snel een rondleiding door het Haagse nachtleven. 'Dan kan hij het wat jongere gedeelte van de stad leren kennen. En als VVD-coryfee kan hij misschien een rondje met Rutte lopen, die is goed bekend in de stad', zegt Smith. 'Ut groen-geile boekie zou ook goed voor hem zijn!'

Pat Smith is de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag | Foto: Facebook Nachtburgemeester Den Haag

Ondernemer Allie Simonis: 'Goed persoon voor de stad'

Een echt Haags begrip is natuurlijk Simonis, de vishandel heeft meerdere vestigingen in de stad. Directeur Allie Simonis zegt enthousiast te zijn over Van Zanen. 'Ik denk dat wij een goede nieuwe burgemeester hebben. Datgene wat hij reeds heeft gedaan, heeft hij goed gedaan. Ik denk dat hij een goed persoon is voor deze stad', aldus Simonis.

Dat hij geen geboren Hagenees is, is wat de ondernemer betreft geen punt. 'De samenstelling van deze stad is heel divers.' Ook Simonis raadt het Van Zanen aan om zo snel mogelijk de stad in te gaan. 'De stad ontdekken en zijn eigen oordeel vellen. Dat is ook niet in een week gebeurd. En naar Scheveningen toe en kennis maken met Scheveningen. Goed informeren is het allerbelangrijkste. En consequent blijven!'

Simonis aan de haven | Foto: Simonis Den Haag Scheveningen

Sinterklaas: 'Ik deel het enthousiasme'

Natuurlijk belden we ook even met onze eigen Haagse Sinterklaas, die wat verbaasd was om in mei iets te horen van Omroep West. 'Ik heb gelezen wat er over hem in de krant staat en ik deel het enthousiasme', reageert de goedheiligman.

'Ik heb weleens in een documentaire gezien dat hij van zwemmen houdt. En deze stad heeft veel mooie zwembaden! Mocht hij in de Blinkerd gaan zwemmen, moet hij alleen niet vergeten dat hij óp Scheveningen is en niet in Scheveningen', is het advies van de Sint. 'Ik hoop hem op 14 november persoonlijk in de haven te ontmoeten.'

Sinterklaas | Foto: Omroep West

Positieve geluiden op straat

Ook op straat reageren inwoners van de stad overwegend positief. 'Ik ken hem niet, maar hij schijnt een goede reputatie te hebben', zegt een man. Een vrouw vertelt: 'Hij heeft Utrecht ook zo goed op de rails gekregen. Laat dat hem in Den Haag ook maar doen.' Een ander denkt dat Van Zanen een 'hele kundige, degelijke bestuurder is'. 'Dat hebben we nodig in deze stad.'

