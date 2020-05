Corona-collectie in de maak bij Haags Historisch Museum: 'Er zitten schrijnende verhalen tussen'

Het museum deed begin april een oproep aan alle Hagenezen om foto's, video's of voorwerpen in te sturen die laten zien hoe het leven in Den Haag is tijdens de coronacrisis. Daar zijn al behoorlijk wat reacties op gekomen. Een selectie daarvan is al te zien op de website van het verzamelproject.

'Het zijn heel verschillende dingen. Dingen die mensen op straat tegenkomen, maar ook persoonlijke dingen, van mensen die bijvoorbeeld corona hebben gehad', vertelt Deiser. In de loop van de weken ziet ze de inzendingen ook veranderen. 'Je ziet nu bijvoorbeeld steeds meer inzendingen over de versoepelingen. In het begin kregen we meer grappige dingen zoals mondkapjes, ondertussen zitten er best schrijnende verhalen tussen.'

Een bord met 'blijf thuis' boven de snelweg | Inzending van Speleers

Dagboeken en foto's

Ook is aan de inzendingen te zien hoe het leven in Den Haag tijdens deze crisis voor veel mensen radicaal is veranderd. Door middel van een speciale collectie wil het museum toekomstige generaties laten zien wat de coronacrisis voor Den Haag heeft betekend. 'We proberen zoveel mogelijk kanten hiervan te belichten', zegt Deiser.

'We zijn van plan zoveel mogelijk inzendingen te laten zien op de website. Ook hebben we mensen die dagboeken voor ons schrijven en een stadsfotograaf die foto's maakt. We willen alles tonen, maar kunnen niet alles in onze fysieke collectie opnemen.'

'Normaal gesproken een vol terras, door corona nu leeg' | Inzending van Frans Schmit

Fysieke collectie

Het is wel de bedoeling dat er straks ook een fysieke corona-collectie aangelegd wordt, die in het museum te bewonderen is. 'Een spandoek met 'wij zijn samen sterk' erop, kunnen we daarin opnemen. Maar met een coronataart lukt dat bijvoorbeeld niet', vertelt Deiser.

Het Gemeentearchief zal ook dingen opnemen en centrum Stroom Den Haag heeft kunstenaars gevraagd vanuit kunst naar deze tijd te kijken.

Mensen die iets te delen hebben, kunnen hun inzendingen opsturen naar corona@haagshistorischmuseum.nl.

