ADO Den Haag is met spelers en personeel akkoord over salarisverlaging

ADO Den Haag heeft met al haar personeelsleden een akkoord bereikt over een tijdelijke salarisverlaging. Door de coronacrisis verkeert de Haagse club in zwaar weer. Door het inleveren van een percentage van het loon helpt het personeel de Haagse club.

'Het is mooi dat er in de volle breedte van de club wordt meegedacht en -geholpen in deze lastige tijd. Dat is ook essentieel, want we worden hard geraakt door de coronacrisis', zegt ADO-directeur Mohammed Hamdi op de clubsite.

'Voor ons was het van het begin af aan duidelijk en logisch dat wij met de club zouden meedenken in deze moeilijke periode. Het is een onwerkelijke situatie en als spelersgroep zijn wij ons bewust van de impact van de coronacrisis op de club. Daarom staat iedereen achter dit akkoord’, reageert aanvoerder Aaron Meijers.

Miljoenentekort

Door de crisis stevent ADO Den Haag af op een miljoenentekort. 'Door de financiële schade is de steun aan alle kanten nu hard nodig. Wat dat betreft is het prachtig dat we vanuit onze supporters en sponsoren al zoveel hartverwarmende reacties hebben mogen ontvangen. We kunnen het namelijk niet alleen. We moeten het met elkaar doen, zoals dat ook bij ADO Den Haag past', stelt Hamdi.

