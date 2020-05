'Soepfiets' gestolen in Boskoop: 'Dit verdienen wij niet'

Bijna 1200 liter soep heeft Sjoerd Hijzen met een groep vrijwilligers gekookt voor mensen die zijn getroffen door de coronacrisis. Als 'dank' is zijn speciale fiets, waarmee de soep werd bezorgd, gestolen in de nacht van donderdag op vrijdag. 'Ik vind eigenlijk dat wij dit niet verdienen', reageert de Boskoper bedroefd.

Het rijtuig stond op slot voor de voordeur geparkeerd. 'De fiets was al een paar jaar oud en die is vervangbaar. Maar het kratje dat voorop zat, daar hebben we heel veel herinneringen aan.' Het houten kistje, waarin emmers met soep werden gedaan, is 'custom made'. Zo is aan de zijkant 'Soep van Sjoerd' gegraveerd en geschilderd, de naam voor het project van Hijzen.

Jarenlang verdiende hij als hobbyist wat bij met soep koken. Na de uitbraak van het coronavirus besloot hij zijn oude hobby weer op te pakken, om eenzame ouderen en zorgmedewerkers te verblijden met een 'soepie'. Dat deed hij geheel vrijwillig, met hulp van vier andere soepkokers, zes groentesnijders en zeven bezorgers.

Speciaal onderwijs

Op dit moment staat de teller op zo'n 1150 liter soep. En daar blijft het voorlopig bij, nu het 'gewone' leven zich langzaam weer aandient. Hijzen is zelf alweer volledig aan het werk. Hij geeft les op De Opperd in Den Haag, een school voor speciaal onderwijs.

Wel houdt hij de deur op een kier. 'We zijn nog niet officieel gestopt. Ik heb met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda afgesproken dat als ze meer opnames krijgen, we weer grotere hoeveelheden soep komen brengen. Maar we doen geen losse adresjes meer, dat kost ons te veel tijd.'

'Niet gauw vergeten'

Terugkijkend zegt Hijzen: 'Het is een heel bijzondere tijd geweest. Een rare tijd ook, waarin iedereen weer zijn weg moest vinden. Er was heel veel aandacht voor wat niet kon en hoe naar alles was. Door hiermee bezig te zijn, hebben we heel veel mensen in Boskoop en omgeving blij kunnen maken. En het gaf ons ook energie. We zullen dit niet gauw vergeten.'

Een paar uur nadat hij op Facebook een oproep deed, is het kratje van zijn 'soepfiets' weer terecht. Eerder op de dag zei hij al: 'Misschien hebben de dieven het eraf getrokken en in de bosjes gegooid, want dat is toch niet verkoopbaar. Maar voor ons is dat kistje niet vervangbaar.'

