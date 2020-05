Vertrek Jan van Zanen valt Utrechters zwaar: 'Utrecht gaat hem missen'

'Ook na een nachtje slapen moet dit nieuws nog een beetje bezinken', zegt wethouder Maarten van Ooijen tegen RTV Utrecht. 'Den Haag heeft een geweldige burgemeester voorgedragen, Utrecht gaat hem missen, ik zal 'm missen. Jan, van harte!'

Ook in de gemeenteraad wordt de burgemeester geroemd. 'Je ziet dat hij in de stad op handen werd gedragen. Hij stond voor en tussen de Utrechters en dat maakt hem een heel goede burgemeester. Den Haag is wel een heel andere stad, dat zal niet makkelijk worden', aldus VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen.

'Geen betere burgemeester kunnen hebben'

GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer baalt ervan dat Van Zanen Utrecht gaat verlaten. 'Net als ik denk ik veel mensen in de stad.' Ook Rick van der Zweth, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA, prijst Van Zanen. 'Utrecht zal haar ervaren burgemeester van en voor iedereen gaan missen.'

Jony Ferket van D66 zegt tegen RTV Utrecht dat ze Van Zanen graag nog langer in Utrecht had gehouden. 'We hadden hem net geboekt voor nog eens zes jaar. Maar blijkbaar heeft Den Haag hem nodig. Utrecht had geen betere burgemeester kunnen hebben.'

Om diezelfde reden baalt Cees Bos van Stadsbelang Utrecht van het vertrek. 'Ik wens Jan van Zanen veel succes, maar ben persoonlijk zwaar teleurgesteld. Zeker gezien zijn recente herbenoeming en de woorden die hij uitsprak: 'Ik ben thuisgekomen in Utrecht'. We hebben zijn leiderschap hard nodig.'

Utrechters gaan hem missen

Het vertrek doet misschien wel het meeste pijn bij de Utrechters zelf. Iedereen lijkt hem te gaan missen, vertellen ze aan RTV Utrecht. Meerdere Utrechters halen aan hoe de burgemeester zichzelf vaak introduceerde: 'Ik ben Jan en ik werk voor de gemeente Utrecht'. En hoewel het gemis er is, gunt een enkeling ook Den Haag zo'n geliefde burgemeester.

Ook Henk Westbroek betreurt het vertrek van Van Zanen. De zanger laat ook weten dat hij zelf niet in de race is om hem op te volgen. 'Ik ga niet voor de vierde keer meedoen aan een race die in het geheim toch al gelopen is. Na er overigens drie keer enorm plezier aan beleefd te hebben.'

Nijntje

Ook de beroemde Utrechtse creatie Nijntje is bedroefd dat Van Zanen weggaat uit Utrecht. 'Ook Nijntje gaat je missen, Jan van Zanen', is te lezen op Twitter.

LEES OOK: Bekende Hagenezen over nieuwe burgemeester: 'Snel marineren in groengeel gevoel'