Coronavirus: Twintig doden gemeld bij RIVM, vijf nieuwe ziekenhuisopnames

De belangrijkste punten van dit moment:

Officiële dodental stijgt met twintig, vijf nieuwe ziekenhuisopnames

'Bijna elk ziekenhuis gebruikte malariamiddel tegen corona'

Tegenstanders lockdown in Den Haag

Wil je teruglezen wat er vrijdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Dodental stijgt naar 5.951

Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is zaterdagmiddag opgelopen tot 5.951. Dat meldt het RIVM. Ook zijn er de afgelopen 24 uur in totaal vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In totaal zijn er in Nederland 46.257 mensen positief getest op het coronavirus.

Het dodental en aantal mensen dat het coronavirus heeft gehad ligt in werkelijkheid een stuk hoger. Dat komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Toeloop naar Noordwijkse strand blijft voorlopig uit

De drukte op de Noordwijkse stranden blijft voorlopig uit. De gemeente Noordwijk plaatste eerder al extra fietsenstallingen, maar dat werd zaterdag aan het begin van de middag nog weinig gebruik van gemaakt.

Het is rustig in de extra fietsenstalling op de boulevard van Noordwijk | Foto: Omroep West

Tegenstanders lockdown demonstreren in Den Haag'

In Den Haag zijn op meerdere plekken groepen mensen bij elkaar gekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Een van de groepen staat bij de Koekamp, niet ver van het Malieveld. Daar staan ook meerdere demonstranten en is ook politie aanwezig.

Demonstranten bij de Koekamp in Den Haag | Foto: Regio15

'Patiënten kregen malariamedicijnen, niemand aan bijwerkingen overleden'

Een groot deel van de Nederlandse coronapatiënten is behandeld met de omstreden malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine, maar niemand is aan de bijwerkingen ervan overleden. Dat zegt Mark de Boer, internist-infectioloog bij het Leids Universitair Medisch, tegen het AD.

Als voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) adviseerde hij begin maart ziekenhuizen beide middelen bij de behandeling van coronapatiënten. De Boer denkt dat "bijna elk ziekenhuis" dat advies heeft opgevolgd. Volgens de krant heeft mogelijk 70 tot 90 procent van de coronapatiënten een malariamedicijn gehad.

Uit recente onderzoeken blijkt dat de middelen niet werken tegen het coronavirus. Begin deze maand is het advies daarom ingetrokken. "We weten inmiddels dat het niks doet en het heeft misschien ook bijwerkingen", zegt De Boer. Maar volgens hem is niemand aan de mogelijk bijwerkingen ervan, zoals hart-, lever- en nierproblemen, overleden.

'Afstand houden ook op het water'

Ook op het water geldt nog steeds 1,5 meter afstand houden. 'Dat geldt ook voor mensen op de boot en boten onderling', zegt Veiligheidsregio Hollands Midden op Twitter.

Grote Marktstraat fietsvrij

Kustgemeentes bereiden zich voor om de verwachte drukte dit weekend in goede banen te leiden, aangezien er nog steeds coronamaatregelen gelden. Zo kiest Den Haag ervoor om de Grote Marktstraat voor drie dagen fietsvrij te maken, om mensen meer ruimte te geven in de binnenstad, dat zei wethouder Hilbert Bredemeijer in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Het wordt mooi weer, terrassen gaan open dus we verwachten meer drukte. Het is niet meer blijf thuis, maar vermijd de drukte.'

Daarom zet de gemeente Den Haag geheugensteuntjes zodat mensen zich aan de anderhalve meter blijven houden. Zo komen er op de boulevard van Scheveningen palmbomen voor looproutes en in het Zuiderpark worden picknickcirkels gemaakt, waarbinnen je kan zitten. De Strandweg en de Vissershavenweg worden autovrij. Ook zijn er strandcoaches, centrumcoaches, pop-up fietsplekken, verkeersregelaars en graffitibelettering op straat, legt Bredemeijer uit.

Grote testlocatie corona Van der Valk-hotel Nootdorp

Vanaf maandag 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. In regio Haaglanden wordt hiervoor achter het Van der Valk Hotel in Nootdorp een nieuwe, grotere testlocatie ingericht. Op woensdag 3 juni wordt deze formeel geopend in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge (VWS).

Eerder konden specifieke doelgroepen al getest worden in de parkeergarage van het hotel. Om ruimte te bieden aan iedereen die zich wil laten testen, komen in een grote tent op het terrein verschillende teststraten. Mensen worden vanuit de auto getest en stappen niet uit.

De testlocatie is zeven dagen per week geopend. Per dag kunnen hier maximaal 900 mensen getest worden op het coronavirus; indien nodig kan dit aantal nog worden uitgebreid. Ook is op het terrein de mobiele test-unit aanwezig. Deze staat vanaf maandag 8 juni op werkdagen 's morgens tegenover het gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad 1 in Naaldwijk en 's middags bij HMC Antoniushove in Leidschendam. Hier kunnen mensen, die niet in staat zijn om met de auto naar de testlocatie in Nootdorp te komen, zich bij klachten op afspraak laten testen.