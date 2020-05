Ruim 1,9 miljoen euro voor behandeling Rijswijkse baby Jayme is binnen

Het geld voor de behandeling van de Rijswijkse baby Jayme (1) is opgehaald. Er was bijna 2 miljoen euro nodig voor een dure behandeling van zijn spierziekte SMA in het buitenland. Door die zeldzame ziekte zal Jayme zonder behandeling niet ouder worden dan twee jaar.

Vooral de laatste twee weken is veel geld opgehaald. Half mei stond de teller nog op zo'n 600.000 euro, maar mede dankzij de inzet van verschillende artiesten als Jim Bakkum en Lenny Kuhr, maar ook landelijke media-aandacht kreeg de inzamelingsactie veel bekendheid.

Zeldzame spierziekte

De Rijswijkse baby heeft Spinale Musculaire Atrofie (SMA), waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd raakt en voor zijn tweede verjaardag zal overlijden. Hij ondergaat nu behandelingen met een middel dat de verlamming vertraagt. Een injectie met een nieuw, peperduur, medicijn zou de spierafbraak stoppen.

Moeder Arwen van Pelt legde eerder aan ons uit wat Jayme mankeert:

Het middel, Zolgensma, is nog niet in Nederland verkrijgbaar. Na goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deze maand, duurt het vaak nog maanden voordat nieuwe medicijnen hier gebruikt mogen worden. Alle hoop van de ouders van Jayme was dan ook gericht op een behandeling in het buitenland die ze zelf moeten betalen.

Nu op zoek naar een arts

De ouders van Jayme reageren dankbaar op Facebook dankbaar na het binnenhalen van het streefbedrag. 'We hebben met jullie hulp 1,9 miljoen euro opgehaald! Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor en trots dat ons dit samen gelukt is', laten de ouders weten. 'We zijn volledig overdonderd door de aandacht en alle lieve donateurs die ons al hebben geholpen. We geloven dat we snel de volgende stap kunnen zetten in de behandeling van Jayme.'

De conditie van de jongen is de laatste weken achteruit gegaan, waardoor hij haast permanent zuurstof of aan de beademing moet. Nu het geld binnen is, moet nog gezocht worden naar een arts die Jayme het medicijn kan toedienen, elders in Europa of in Amerika. 'Daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. We houden hoop', aldus zijn ouders. 'We hebben als laatste uitweg de mogelijkheid om naar de Verenigde Staten te gaan, maar organisatorisch is dat lastig op dit moment.'

'Andere families helpen'

Ook na het behalen van het streefbedrag blijft de opgerichte stichting Team Jayme zich inzetten in de strijd tegen SMA type 1. 'De stichting zal zich in blijven zetten om kindjes en families die met deze slopende ziekte te maken hebben te blijven helpen.'

