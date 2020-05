Basketbal: Leiden bindt steunpilaar De Jong drie jaar langer

De Jong debuteerde in het seizoen 2009/2010 bij Rotterdam in de Eredivisie. Voor ZZ Leiden speelde de 1.94 meter lange speler van 2010 tot 2016, waarna hij een uitstap maakte naar Frankrijk. Na een seizoen keerde De Jong weer terug in Leiden.

Gedurende die negen seizoenen kwam De Jong in 435 wedstrijden, zowel in Nederland als in de Europese toernooien, uit voor Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. Hij is de alltime leader voor de Leidse club in alle denkbare statistieken. In die negen seizoenen tekende de immer spectaculair spelende en altijd strijdende De Jong voor 5.686 punten, 501 driepunters, 2.231 rebounds, 1.247 assists, 935 steals en 241 blocks.

'Hij is de basis'

Voorzitter Marcel Verburg is blij met het langer aanblijven van De Jong: 'Worthy is al jaren onderdeel van de Leidse familie. We hebben zijn trouw aan Zorg en Zekerheid Leiden Basketball willen belonen met een meerjarig contract. Hij is de basis waarop we verder willen bouwen', aldus de Leidse voorzitter op de clubwebsite.

