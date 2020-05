Classic match: Huldigingsduel kampioen ADO te zien op TV West

Je merkt dat de druk van de ketel is als ADO op zaterdag 31 mei 2003 in het Zuiderpark aantreedt tegen Haarlem. Een ticket voor de Eredivisie is binnen en dus krijgen diverse reservespelers van trainers Rinus Israel en Lex Schoenmaker een basisplaats. Ook wordt er van diverse spelers afscheid genomen, zo ook van cultheld Dennis den Turk.

Voorafgaand aan het duel wordt het centrale duo gehuldigd. Jeffrey van As speelt zijn 350e wedstrijd in het betaalde voetbal en zijn maatje in de verdediging gaat voor zijn honderdste wedstrijd in het shirt van ADO. In de week voorafgaand aan het duel wordt Harm Huttinga door de kijkers, luisteraars en bezoekers van Omroep West verkozen tot ADO-fan van de eeuw. In de rust wordt hij op de middenstip in het zonnetje gezet.

Met goed gevoel naar de Eredivisie

ADO Den Haag wint haar laatste competitiewedstrijd uiteindelijk met 2-1 van Haarlem. Romeo Castelen en Remco Heerkens tekenen voor de Haagse doelpunten. Door de overwinning gaat de Haagse club met een goed gevoel naar de Eredivisie. In het seizoen 2002/2003 verliest de ploeg slechts drie keer, speelt het vijf keer gelijk en wordt het 26 keer gewonnen. Met 74 doelpunten voor en slechts 20 tegen kent ADO een productief seizoen.

