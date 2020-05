Bewoners binnenstad Leiden willen geen drukke zomer vol activiteiten

Bewoners van de Leidse binnenstad zijn geen fan van het idee om deze zomer veel activiteiten in de stad te organiseren. Een meerderheid van de gemeenteraad wil een levendige en verantwoorde zomer met veel activiteiten die wel mogen in coronatijd. Bewonersverenigingen laten echter aan Sleutelstad weten te vrezen voor teveel drukte. 'Wat is dit voor een waanzin?', zegt Foppe van Rees-Vellinga van wijkvereniging Pancras-West. 'Er komen al meer mensen nu de terrassen opengaan. Wat blijft er dan over van de anderhalve meter afstand?'

Eerder deze week riepen D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en Partij Sleutelstad in een pamflet op om deze zomer in de hele stad activiteiten toe te staan. Zo krijgen ondernemers de ruimte en kan cultuur, sport en bewegen op een 'corona proof' manier plaatsvinden. Het plan ontstond vanuit de gedachte dat veel Leidenaren niet op vakantie kunnen, maar wel graag op pad willen. Concrete ideeën zijn het openen van een buitenbar, het neerzetten van een foodtruck of het afspelen van een film in de buitenlucht. Om drukte te voorkomen moeten de activiteiten verspreid over de stad plaatsvinden en moeten auto's op een aantal plekken in de binnenstad worden geweerd. Zodoende wordt er voldoende ruimte gecreëerd en blijft het volgens de initiatiefnemers verantwoord om de activiteiten te organiseren.

Niet alleen wijkvereniging Pancras-West is tegen, ook wijkvereniging Maredorp ziet een zomer vol activiteiten niet zitten, schrijft mediapartner Sleutelstad. 'We mogen langzamerhand weer naar buiten, maar je moet voorzichtig zijn', zegt Arthur Elias, voorzitter van de wijkvereniging. 'Ik denk dat het al moeilijk genoeg wordt om de heropening van de terrassen en de markt in veilige banen te leiden.' De bewoners krijgen ondersteuning van de ChristenUnie die als een van de weinige partijen uit de Leidse gemeenteraad het pamflet niet ondersteunt. 'We moeten oppassen om niet het verkeerde signaal te geven. Er liggen nog steeds mensen met corona in de ziekenhuizen', zegt fractievoorzitter Pieter Krol. De bewoners die hij spreekt, zeggen bovendien de rust in de stad juist te waarderen. 'Mensen genieten meer van de binnenstad. Dit plan zet de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad onder druk.'

Ondernemers blij met levendigheid

De ondernemers in de binnenstad zijn wel te spreken over het idee. Martin Vreeburg, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje Leiden, is blij dat er weer wat levendigheid komt. 'Het is nu ontzettend stil', zegt hij. Vreeburg, eigenaar van een Bed and Breakfast aan de Nieuwe Rijn, heeft de afgelopen maanden geen gasten kunnen ontvangen. Dat er meer reuring in de stad komt bevalt hem dan ook goed. Wel stelt Vreeburg een aantal voorwaarden. 'Er moeten goede opties komen voor parkeren en bereikbaarheid. Zo moet laden en lossen mogelijk blijven en moeten taxi' s mensen kunnen afleveren voor de restaurants', aldus Vreeburg.

Een onderdeel van het plan is het tijdelijk weren van auto's op bepaalde plekken in de binnenstad om de evenementen in de anderhalve meter-samenleving de benodigde ruimte te geven. Het gaat om de straten Botermarkt, Nieuwe Rijn, Aalmarkt, Stille Rijn en Stille Mare, Lange Mare tot de kruising met de Clarensteeg, Gangetje en Hoogstraat. Dat auto's steeds minder welkom zijn in de binnenstad past binnen de ambities van het stadsbestuur. Voor de Voetgangersbond regio Leiden gaan de voorstellen echter nog niet ver genoeg. 'Dit voorstel moet permanent worden. Sterker nog. Er moeten meer straten in worden meegenomen zoals het Rapenburg en de Herengracht', zegt Boudewijn Leeuwenburgh namens de Voetgangersbeweging. Hij deed al eerder een oproep aan het Leidse stadsbestuur om meer vaart te maken met het weren van auto's uit de binnenstad. Of ze genoeg doen? 'Wij kunnen het nog niet merken', aldus Leeuwenburgh.

Autoluw

Voor sommige bewoners gaat het autoluw maken van de binnenstad ook nog niet ver genoeg. 'Wat mij betreft komen er ook geen auto's meer in de Nieuwstraat. Dat blik op straat is gewoon lelijk', zegt Van Rees-Vellinga. Hij vindt dat meer mensen de auto weg moeten doen. 'Dat kan door het verminderen van parkeerplekken, het inperken van parkeervergunningen of het verhogen van de parkeertarieven, maar ook met deelauto's. Mensen moeten anders gaan denken. We moeten niet onze eigen auto willen', aldus de voorzitter van wijkvereniging Pancras-West. Elias van wijkvereniging Maredorp wil zich nog niet uitspreken over een algeheel autoverbod in de binnenstad. 'Dan zou ik voor mijn beurt spreken. Er moet eerst een goed plan komen', aldus Elias.

De bedoeling van het plan is volgens de bedenkers dat de situatie vanaf september weer normaal wordt. Het weren van auto's op bepaalde plekken in de binnenstad is dus een pilot en of het permanent wordt is volgens een aantal politieke partijen niet zeker. 'We zijn op voorhand niet tegen een autoluwe binnenstad, maar de stad moet wel bereikbaar blijven', zegt VVD-raadslid Juliette Gilissen. 'Voor deze periode is het een goed plan. Wat er daarna politiek uitgevoerd moet worden zien we dan wel weer. Dit is niet de tijd om politiek te bedrijven', aldus Gilissen. ChristenUnie-fractievoorzitter Krol ziet dat het plan aanleiding kan zijn om vaart te maken met het autoluw maken van de binnenstad. 'Eigenlijk zou corona daar niet voor nodig moeten zijn. Het college had er al meer mee moeten doen. In die zin is dit een geluk bij een ongeluk.”'

Gaat het ook echt in?

Het plan zou moeten ingaan vanaf 1 juni. Hoewel het gesteund wordt door een meerderheid van de raadsleden is het nog onduidelijk of het ook echt wordt uitgevoerd. Het pamflet dat is aangeboden aan wethouder Yvonne van Delft is namelijk een oproep en geen officiële motie. 'Daar liggen procedures aan ten grondslag en we willen dat het al snel in gaat', verklaart PvdA-raadslid Tiny Klever die een van de initiatiefnemers is. Een woordvoerder van de gemeente Leiden laat weten dat het aangeboden pamflet wordt meegenomen in de plannen van de wethouder.

