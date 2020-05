Coronavirus: Gemeenten bereiden zich voor op de opening van terrassen

De belangrijkste punten op dit moment:

Officiële dodental staat sinds zaterdag op 5.951

40.000 online demonstranten voor culturele sector

De culturele sector is zaterdagochtend begonnen met een demonstratie van een week lang, op internet. Met Cultuur in Actie vraagt de sector aandacht voor "meer financiële ondersteuning vanuit de politiek én bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang". Met een teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban digitaal aan het protesteren zijn. De tussenstand zaterdagavond om 20.15 uur was ruim veertigduizend.

Door de coronacrisis lopen onder andere veel muzikanten, filmmakers en acteurs inkomsten mis. Vanuit de overheid komt nauwelijks financiële steun, constateert de sector. Omdat het protest door de maatregelen rondom het virus niet 'echt' kunnen plaatsvinden, gebeurt het online. Tot en met vrijdag wordt online twaalf uur per dag geprotesteerd.

Horeca (bijna) klaar voor heropening

Gemeenten en horeca bereiden zich voor op maandag 1 juni, dan mogen de terrassen weer open. Aangezien het mooi weer is en mensen vrij zijn vanwege Tweede Pinksterdag kan het erg druk worden. Uit een online enquête van Omroep West bleek eerder dat veel mensen liever nog even afwachten. 'Ik neem thuis wel wat te drinken.' Veel horecazaken hebben met smart gewacht tot ze weer open mochten. Afgelopen week waren dan ook veel ondernemers druk bezig om hun terras anderhalve meter-proof te maken. Den Haag en Gouda lijken er klaar voor te zijn, maar in Leiden was nog veel onduidelijk. Ook café-eigenaren van kleine kroegen worstelen nog met de anderhalve meter, omdat het soms simpelweg gewoon niet past.

Extra bussen en trams naar ziekenhuis in Delft

Voetdrukknop

In Leidschendam-Voorburg zijn bij een paar verkeerslichten speciale voetdrukknoppen geplaatst, mailt buurtbewoner Ap de Heus ons. De knop kan met de voet worden ingedrukt, zodat mensen het knopje op de paal niet meer met de hand hoeven aan te raken.

De voetdrukknop bij een zeebrapad in Leidschendam-Voorburg | Foto: Ap de Heus