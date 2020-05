Coronavirus: te druk op eiland Koudenhoorn bij Warmond

De belangrijkste punten op dit moment:

Drukte op recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond

Gemeenten: Geniet, maar vermijd drukke plekken

Officiële dodental staat sinds zondag op 5956

Wil je teruglezen wat er zaterdag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Veiligheidsberaad ziet opening horeca met vertrouwen tegemoet

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, ziet de opening van de horeca en musea op Tweede Pinksterdag met vertrouwen tegemoet. 'In de afgelopen weken hebben we met elkaar laten zien dat we verstandig omgaan met de versoepelingen. Mijn complimenten hiervoor aan de samenleving', zegt Bruls.

'Ik zie deze nieuwe fase dan ook met veel vertrouwen tegemoet. De openstelling van bijvoorbeeld de horeca is een gezamenlijke uitdaging waar we dus ook met z'n allen voor verantwoordelijk zijn. Ik roep iedereen op om rekening met elkaar te houden en zich te houden aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn, zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten. Zo houden we het coronavirus onder controle.'

Te druk op eiland Koudenhoorn bij Warmond

Vanwege de drukte in het recreatiegebied Koudenhoorn in Warmond heeft de gemeente zondagmiddag tijdelijk een bezoekersstop moeten afkondigen. Dit om de veiligheid te waarborgen van de bezoekers die al op het recreatie-eiland waren. Inmiddels zijn er voldoende recreanten van het eiland af om weer nieuw bezoek toe te staan. De bereden politie was ter plaatse om alles in goede banen te leiden. De gemeente heeft wel maatregelen getroffen om het aantal parkeerplekken - en daarmee de toestroom - te beperken.

Op Hemelvaartsdag moest de gemeente het recreatie-eiland ook al voortijdig afsluiten vanwege de massale toestroom. De gemeente had voorafgaand aan het Pinksterweekend al gewaarschuwd Koudenhoorn opnieuw in het slot te gooien als het te druk zou worden.

159 coronapatiënten op de ic, 11 minder dan zaterdag

Er liggen nog 159 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 11 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag. Daarnaast liggen er 501 andere patiënten op de afdeling intensieve zorg van de ziekenhuizen, 30 minder dan zaterdag. Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de bezetting op de ic met 660 patiënten laag te noemen. 'Dat komt omdat huisartsen en ziekenhuizen kennelijk langer nodig hebben om de reguliere zorg weer op te starten.'

Van alle 159 Nederlandse coronapatiënten op de ic's ligt er een nog in Duitsland. Het aantal Covid-19-opnames buiten de ic's bedraagt 544. Dat zijn er 45 minder dan zaterdag.

Koningshuis breidt activiteiten na 1 juni weer uit

Met het ingaan maandag van een nieuwe fase van de maatregelen die worden genomen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, voert ook het Koninklijk Huis de activiteiten weer op. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen er in juni meer op uit gaan. Daarbij neemt het paar nog steeds de voorschriften van RIVM en regering in acht. Afgelopen week is bij bezoeken van Máxima aan Texel en Willem-Alexander aan Utrecht gebleken dat dit niet gemakkelijk zal zijn. Het paleis zal daarom moeten beslissen in welke mate koninklijke bezoeken vooraf worden aangekondigd.

Het koningspaar had oorspronkelijk komende week geen verplichtingen in Nederland omdat dinsdag in Berlijn het staatsbezoek aan Duitsland zou beginnen. Dat had de bekroning moeten zijn van de precies zeven jaar geleden begonnen reeks werkbezoeken aan het buurland. Het koningspaar ging vanaf 2013 steeds naar een aantal deelstaten. Alleen Berlijn was nog over en die zou worden meegenomen in het afsluitende staatsbezoek.

Dodental stijgt naar 5956, 8 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is zondagmiddag met 5 nieuwe sterfgevallen opgelopen tot 5956. Dat meldt het RIVM. Ook zijn er de afgelopen 24 uur in totaal 8 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn er meer dan zaterdag toen er 131 nieuwe besmettingen werden geteld. In totaal zijn er in Nederland 46.442 mensen positief getest op het coronavirus.

Het dodental en aantal mensen dat het coronavirus heeft gehad ligt in werkelijkheid een stuk hoger. Dat komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Gemeenten: Geniet maar vermijd drukte

Geniet van het mooie weer, maar vermijd drukke plekken. Gemeenten in de regio blijven benadrukken de coronaregels in acht te nemen en de rust op te zoeken, ook tijdens deze zonnige pinksterdagen.

40.000 online demonstranten voor culturele sector

De culturele sector is zaterdagochtend begonnen met een demonstratie van een week lang, op internet. Met Cultuur in Actie vraagt de sector aandacht voor "meer financiële ondersteuning vanuit de politiek én bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang". Met een teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban digitaal aan het protesteren zijn. De tussenstand zaterdagavond om 20.15 uur was ruim veertigduizend.

Door de coronacrisis lopen onder andere veel muzikanten, filmmakers en acteurs inkomsten mis. Vanuit de overheid komt nauwelijks financiële steun, constateert de sector. Omdat het protest door de maatregelen rondom het virus niet 'echt' kunnen plaatsvinden, gebeurt het online. Tot en met vrijdag wordt online twaalf uur per dag geprotesteerd.

Horeca (bijna) klaar voor heropening

Gemeenten en horeca bereiden zich voor op maandag 1 juni, dan mogen de terrassen weer open. Aangezien het mooi weer is en mensen vrij zijn vanwege Tweede Pinksterdag kan het erg druk worden. Uit een online enquête van Omroep West bleek eerder dat veel mensen liever nog even afwachten. 'Ik neem thuis wel wat te drinken.' Veel horecazaken hebben met smart gewacht tot ze weer open mochten. Afgelopen week waren dan ook veel ondernemers druk bezig om hun terras anderhalve meter-proof te maken. Den Haag en Gouda lijken er klaar voor te zijn, maar in Leiden was nog veel onduidelijk. Ook café-eigenaren van kleine kroegen worstelen nog met de anderhalve meter, omdat het soms simpelweg gewoon niet past.