Na 'bizar zonnige en droge lente' krijgen we een warme start van de zomer

De zon hebben we de afgelopen lente meer gezien dan ooit. Sinds het begin van de metingen heeft onze regio niet zoveel zonuren gehad in de lente. 'In totaal 813 uur. Het was zelfs nog zonniger dan de zomer van 2018, toen hadden we 799 uren zon. Echt bizar', zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. En ook de komende dagen beloven volop zomers te verlopen.

Op Eerste Pinksterdag schijnt de zon, blijft het droog en komt de temperatuur uit rond 22 graden. 'Het is daarmee iets kouder dan gisteren en we krijgen af en toe wat kleine stapelwolken voor de zon', aldus Woei. De laatste meteorologische lentedag is daarmee al wel warmer dan normaal.

Op pinkstermaandag is het nog warmer en zonniger. 'Het wordt een heel zonnige dag. Ik verwacht nauwelijks wolken. Het wordt zomers warm: 25 graden. Ook langs de stranden. De windkracht komt uit op 4. Daardoor is de wind wel verraderlijk, want de zon is sterk.' De zon komt uit op zonkracht 7, wat betekent dat een onbeschermde huid al na 15 minuten blootstelling aan zon kan verbranden. 'Goed smeren dus, want je kan zomaar verbranden.'

27 graden op dinsdag

'Dinsdag en woensdag heb ik nog hogere temperaturen op de weerkaarten staan. Het kan dinsdagmiddag tot wel 27 graden worden in onze regio', zegt de weervrouw. 'Woensdag wordt de lucht wat onstabiel, misschien dat er wat meer in het binnenland een enkele bui kan ontstaan. Langs de kust blijft het dan nog droog.'

Vanaf donderdag waait de wind van zee en verandert het weerbeeld. 'De kans op een bui wordt groter, maar veel regen zal er niet vallen. Eén bui geeft al wat verlichting voor de natuur, want het is gort en gortdroog. De lente was niet alleen enorm zonnig, maar ook extreem droog in onze regio. Met hooguit 80 millimeter.’

