Hagenaars (18) aangehouden na mishandeling en beroving

Surveillerende agenten kregen in de vroege uurtjes van zondag 31 mei de melding dat er op de Fahrenheitstraat iemand was mishandeld en beroofd. Op straat troffen zij het 36-jarige slachtoffer. Die verklaarde dat hij door de inzittenden van een auto was mishandeld na een verkeersruzie. Toen de mannen vervolgens weer in de auto waren gestapt en wegreden, merkte hij dat hij naast mishandeld ook beroofd was.

De auto, waarvan het kenteken bekend was, werd later gelokaliseerd op de Albert Cuypstraat in de Haagse Schilderswijk. De inzittenden zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor.