Draagbare toiletten en douchezakken op camping: 'Ons eigen wc-huisje'

Ondanks de coronamaatregelen is het behoorlijk druk op camping De Zuidduinen in Katwijk. Waar met Hemelvaart nog uit voorzorg de helft van alle 275 beschikbare plekken werden geblokkeerd, is dit pinksterweekend opgeschaald naar 75 procent.

Rozemarijn Dees, eigenaar van camping De Zuidduinen in Katwijk | Foto: Omroep West

'De omstandigheden zijn natuurlijk een beetje bijzonder dit jaar', beseft de 33-jarige Rozemarijn Dees, die sinds 1 januari eigenaar van De Zuidduinen is. Haar ouders waren 25 jaar de campingbeheerders en ze werken er allebei nog altijd. 'Na een heel rustig voorseizoen zijn we blij dat er nu weer aardig wat caravans en campers op ons terrein staan.'

Experiment met 'porta-potty'

Jan Doornenbal zoekt normaliter met zijn gezin bergachtige of bosrijke gebieden op, maar staat nu voor het eerst op de camping aan het strand in Katwijk. Als oplossing voor het ontbreken van sanitair experimenteert de Woerdenaar met een porta-potty. 'Dat is een klein chemisch toiletje', legt hij uit. 'Net zoals we die in een camper of caravan kennen, maar dan mobiel.'

Het mini-wc'tje staat in een tentje naast zijn vouwwagen. Voorzien van toiletpapier en een lamp, voor als het 's avonds donker is. Maar hoe wast de familie Doornenbal zich dan? 'Voor het douchen hebben we een zak die we met water kunnen vullen en in de zon kunnen opwarmen. Die hang je op, bijvoorbeeld aan een boom of een stevige tentstok.'

Omgebouwde brandweerwagen

Opvallend is dat Duitsers in de meerderheid zijn. In het oog springend is een omgebouwde brandweerwagen van Peter Meinke uit Dortmund. Die heeft hij vorig jaar op de kop getikt voor 5300 euro en compleet naar eigen wens tot een camper getransformeerd. Daarmee is een jongensdroom uitgekomen, vertelt Meinke. 'We toeren er dit jaar voor het eerst mee.'

De omgebouwde brandweerauto van Peter Meinke uit Dortmund | Foto: Omroep West

Ook aan sanitaire voorzieningen heeft hij gedacht. 'We hebben hier een kleine buidel hangen met door de zon verwarmd water. Daarmee kun je jezelf kort afspoelen. En verderop hebben we nog een kleine tent neergezet, met daarin een porta-potty. Dat is ons toilet.' Lachend: 'Ons eigen wc-huisje. Campingstijl.'

Hoofd boven water houden

Hoe inventief sommige mensen ook zijn, Rozemarijn Dees kan als campingeigenaar niet wachten tot de maand juni voorbij is. 'Of wij ons hoofd wel boven water houden? Ja, hoor. Zeker als we - uiteraard met gepaste maatregelen - vanaf 1 juli alle voorzieningen weer kunnen openen. Dan komen we er wel doorheen.'

