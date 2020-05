Waarschuwing: 'Laat je hond nooit achter in je snikhete auto'

Het is een jaarlijks terugkerende waarschuwing: 'Boodschapje doen? Neem uw hond dan niet mee!' Als het buiten 24 graden is, kan de temperatuur in een auto binnen een half uur al zijn gestegen naar 43 graden, stelt de Dierenbescherming. 'Als e.e.a. langer duurt dan gepland, kan de hond in coma raken, ernstig letsel overhouden of erger', zegt de politie.

Een overzicht van de Dierenbescherming:

Het achterlaten van een hond in een snikhete auto is strafbaar, laat de politie ook weten. 'Beiden zijn als misdrijf opgenomen in de wet dieren.' Wie ziet dat een dier in een auto in de problemen is, moet verplicht actie ondernemen. 'Iedereen is verplicht om hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Of dat nou gaat om een aangereden eend of een hond in een te warme auto: degene die niets doet maakt zichzelf schuldig aan een overtreding.'

En wat moet je doen als je te maken hebt met een oververhitte hond in een auto? 'Haal dan de hond eruit, overgiet het dier voorzichtig met water (niet te koud!) en overdek hem eventueel met een natte doek (ook niet te koud in verband met onderkoelingsgevaar)', adviseert de Dierenbescherming.

