Coronavirus: 'gezelligheid' bij heropening horeca

De belangrijkste punten van dit moment:

Het officiële dodental staat sinds maandag op 5962.

De horeca is sinds maandagmiddag weer open.

Er liggen nog 158 coronapatiënten op de intensive care.

Veiligheidsberaad ervaart 'gezelligheid' bij heropening horeca

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt maandag 'vooral gezelligheid terug te krijgen uit de 25 veiligheidsregio's' bij de heropening van de horeca en de terrassen. 'Het is nog maar een middag, hè, dat is de kanttekening die je moet plaatsen. Maar mijn algemene indruk is dat de horeca rustig van start is gegaan. Ik heb nog van geen enkel exces gehoord.'

Tweede Pinksterdag is volgens hem niet heel veel anders verlopen dan de andere vrije dagen in dit voorjaar. 'De openstelling van de horeca verliep rustig, maar opvallend is dat ook nu weer veel mensen naar het strand, naar parken en recreatiegebieden zijn getogen. Daar blijven mensen op zulke dagen toch heel graag naartoe gaan. Dat blijft een uitdaging. Soms hebben we maatregelen moeten nemen, zoals rond recreatiegebieden en outletcentra.'

Bruls, burgemeester van Nijmegen, heeft zelf geen tijd genomen om in het centrum van de stad een terrasje te pikken. 'De stelregel is nog steeds om druktes zo veel mogelijk te mijden en dan moet je je daar zelf ook aan houden. Toch is het een unieke situatie: terrassen die weer opengaan en dat dat dan nieuws is. Maar het gaat er zeker van komen dat ik binnenkort een kop koffie op een terras ga drinken.'

Nog 158 coronapatiënten op de ic's

Er liggen nog 158 coronapatiënten op de intensive care. Dat is een ic-patiënt minder dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Daarnaast liggen er 488 niet-coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg van de ziekenhuizen, 14 minder dan zondag.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de totale bezetting met 646 ic-bedden laag te noemen. 'Zoals verwacht is er in het pinksterweekeinde geen aanwas geweest', aldus Kuipers.

Van alle Nederlandse coronapatiënten op de ic's ligt er een nog in Duitsland. Het aantal Covid-19-opnames buiten de ic's bedraagt 542. Dat zijn er twee minder dan zondag.

Teylingen sluit Koudenhoorn af voor nieuwe bezoekers

De gemeente Teylingen heeft het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn in het slot gegooid; er mogen geen nieuwe bezoekers meer bij omdat de veiligheid van de recreanten die er al waren dan niet kan worden gewaarborgd. 'Kies een andere plek om te ontspannen.'

Politie: Kom niet meer naar Scheveningen

De politie roept mensen op om Scheveningen van de route te schrappen. Het is te druk en de parkeergarages zijn vol. 'Kom niet meer naar Scheveningen als dat niet noodzakelijk is', aldus de politie op Twitter.

Gemeente Noordwijk: Kom niet meer met de auto

Ook de gemeente Noordwijk laat weten dat de parkeerterreinen in de kustplaats vol zijn en roept op om niet meer met de auto te komen.

Armin van Buuren is een van de bezoekers die Noordwijk nog wél heeft weten te bereiken:

Dodental naar 5962, 9 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is maandagmiddag met 6 nieuwe sterfgevallen opgelopen tot 5962. Dat meldt het RIVM. Ook zijn er de afgelopen 24 uur in totaal 9 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, waarmee het aantal stijgt naar 11.744. De afgelopen 24 uur zijn 103 mensen positief getest op het virus. Daarmee komt het totaal op 46.545 vastgestelde besmettingen. Dat zijn er minder dan zondag, Eerste Pinksterdag, toen 185 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Het dodental en aantal mensen dat het coronavirus heeft gehad ligt in werkelijkheid een stuk hoger. Dat komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.

Terrassen zijn weer open

In Delft schoot er confetti door de lucht toen het 12.00 uur was. De terrassen waren open. Er zitten weer mensen die zich laven aan bier, wijn, icetea en andere versnaperingen. Bezoekers moeten vooraf een gezondheidsverklaring invullen, en moeten ver uit elkaar zitten.

Strandtenten zijn er klaar voor: blijven lachen!

Cafés en terrassen zijn weer open. Na weken dicht te zijn geweest vanwege de coronacrisis hebben veel horecagelegenheden om 12.00 uur de deuren weer geopend. De aanloop verliep op veel plaatsen gemoedelijk. Op de boulevard in Scheveningen en op de stranden is het al flink druk. Personeel is op veel plaatsen in de weer met emmertjes sop waarmee de tafeltjes een laatste schoonmaakbeurt krijgen.

'Het is een hele spannende dag, ik heb er heel veel zin in', zegt de eigenaar van The Fat Mermaid, waar mensen vooraf hebben moeten reserveren voor een plaats op het terras. Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 2,5 uur. 'Vanaf 13.00 uur is alles volgeboekt.' Rebecca, eigenaresse van Beachclub Twins, spreekt kort voor de hernieuwde opening haar tientallen personeelsleden toe. 'Zijn we er klaar voor?', vraagt ze. 'En denk erom: blijven lachen!'

De terrassen aan het strand zijn weer open | Foto: Omroep West

Drukte op de boulevard en het strand van Noordwijk | Foto: Omroep West

Speciaal telefoonnummer coronatest massaal gebeld

Het speciale telefoonnummer (0800-1202) voor het aanvragen van een coronatest wordt druk gebeld. De gratis afsprakenlijn ging om 08.00 uur open en en sindsdien is het erg druk. Mensen uiten via Twitter hun ongenoegen over lange wachttijden. 'Het nummer is net open dus het is inderdaad druk - maar de lijnen zijn niet overbelast', reageert minister De Jonge van Volksgezondheid op een beller die klaagt over de bereikbaarheid. Hij raadt mensen aan het later op de dag nog eens te proberen. Ook de GGD raadt mensen aan het op een later tijdstip nog eens te proberen en dat mensen zich geen zorgen hoeven maken deze week niet in aanmerking te komen voor een afspraak. 'Wij hebben heel veel ruimte beschikbaar om iedereen die belt, te testen.' De afsprakenlijn is zeven dagen per week open van 08.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds. Wie in aanmerking komt voor een test, kan 'in principe' de volgende dag al terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

12.00 uur: terrassen open!

Er staan hekken, er moet verplicht anderhalvemeter afstand worden gehouden en staan is verboden. De terrassen mogen vanaf 12 uur maandagmiddag weer (deels) open. Het wordt prachtig weer en veel mensen zijn vrij. Reden om een enorme toeloop te verwachten. Maar staan mensen wel zo te springen om massaal een biertje of wijntje te drinken op anderhalve meter afstand? Uit reacties op Twitter, Facebook en Instagram van Omroep West bleek dat veel mensen nog even afwachten. 'Ik neem thuis wel wat te drinken.'

Mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag zijn ze verplicht. Reizigers in de trein, bus, metro en tram moeten een mondkapje dragen. Ook op veerponten moeten mensen er eentje op.

In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat dat in de trein, bus, metro, tram of pont vaak niet kan, is een mondkapje daar wel verplicht. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. Conducteurs, stewards en medewerkers op de stations hoeven daar echter niet actief op te handhaven. Zij kunnen de reizigers wel wijzen op de mondkapjesverplichting.

Iedereen kan zich laten testen op corona

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen via 0800-1202. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

De tests zijn bedoeld voor mensen die hoesten, snotteren, koorts hebben of minder ruiken of proeven. Het kabinet wil coronapatiënten snel opsporen, om te voorkomen dat het aantal gevallen snel stijgt en de samenleving weer moet worden stilgelegd. De GGD'en verwachten de eerste dagen een stormloop. Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet twee weken thuisblijven. Dat geldt ook voor huisgenoten. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en zou kunnen hebben besmet. Zij dienen eveneens twee weken thuis te blijven, en het te melden als ze ziek worden.

Veiligheidsberaad ziet opening horeca met vertrouwen tegemoet

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, ziet de opening van de horeca en musea op Tweede Pinksterdag met vertrouwen tegemoet. 'In de afgelopen weken hebben we met elkaar laten zien dat we verstandig omgaan met de versoepelingen. Mijn complimenten hiervoor aan de samenleving', zegt Bruls.

'Ik zie deze nieuwe fase dan ook met veel vertrouwen tegemoet. De openstelling van bijvoorbeeld de horeca is een gezamenlijke uitdaging waar we dus ook met z'n allen voor verantwoordelijk zijn. Ik roep iedereen op om rekening met elkaar te houden en zich te houden aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn, zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten. Zo houden we het coronavirus onder controle.'