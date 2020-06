Coronavirus: het is 1 juni, de dag van de versoepelingen

Het is Tweede Pinksterdag, de dag waarop de terrassen weer (gedeeltelijk) opengaan. En mensen in het openbaar vervoer moeten verplicht mondkapjes dragen. Al het nieuws over de coronacrisis lees je in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

Nieuwe Nederlandse testbeleid van start.

Het officiële dodental staat sinds zondag op 5956.

Er liggen nog 159 coronapatiënten op de intensive care.

Op Tweede Pinksterdag worden de coronamaatregelen versoepeld.

12.00 uur: terrassen open!

Er staan hekken, er moet verplicht anderhalvemeter afstand worden gehouden en staan is verboden. De terrassen mogen vanaf 12 uur maandagmiddag weer (deels) open. Het wordt prachtig weer en veel mensen zijn vrij. Reden om een enorme toeloop te verwachten. Maar staan mensen wel zo te springen om massaal een biertje of wijntje te drinken op anderhalve meter afstand? Uit reacties op Twitter, Facebook en Instagram van Omroep West bleek dat veel mensen nog even afwachten. 'Ik neem thuis wel wat te drinken.'

Mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag zijn ze verplicht. Reizigers in de trein, bus, metro en tram moeten een mondkapje dragen. Ook op veerponten moeten mensen er eentje op.

In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat dat in de trein, bus, metro, tram of pont vaak niet kan, is een mondkapje daar wel verplicht. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. Conducteurs, stewards en medewerkers op de stations hoeven daar echter niet actief op te handhaven. Zij kunnen de reizigers wel wijzen op de mondkapjesverplichting.

Iedereen kan zich laten testen op corona

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

De tests zijn bedoeld voor mensen die hoesten, snotteren, koorts hebben of minder ruiken of proeven. Het kabinet wil coronapatiënten snel opsporen, om te voorkomen dat het aantal gevallen snel stijgt en de samenleving weer moet worden stilgelegd. De GGD'en verwachten de eerste dagen een stormloop. Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet twee weken thuisblijven. Dat geldt ook voor huisgenoten. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en zou kunnen hebben besmet. Zij dienen eveneens twee weken thuis te blijven, en het te melden als ze ziek worden.

Veiligheidsberaad ziet opening horeca met vertrouwen tegemoet

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, ziet de opening van de horeca en musea op Tweede Pinksterdag met vertrouwen tegemoet. 'In de afgelopen weken hebben we met elkaar laten zien dat we verstandig omgaan met de versoepelingen. Mijn complimenten hiervoor aan de samenleving', zegt Bruls.

'Ik zie deze nieuwe fase dan ook met veel vertrouwen tegemoet. De openstelling van bijvoorbeeld de horeca is een gezamenlijke uitdaging waar we dus ook met z'n allen voor verantwoordelijk zijn. Ik roep iedereen op om rekening met elkaar te houden en zich te houden aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn, zoals handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten. Zo houden we het coronavirus onder controle.'