Coronaproof verkeerslicht op groen zetten kan in Leidschendam-Voorburg

'Het is geweldig. We zijn zo blij om dit te zien', zegt een vrouw die Engels praat. 'Een paar weken geleden zag ik het. Mijn zoon heeft astma en we hadden speciale handschoenen om de knop in te drukken. Dus dit is een geweldige uitvinding.' 'Het is toch wat onhygiënischer om je vingers te gebruiken', zegt een andere vrouw die komt oversteken. 'Ik doe het nu soms met een kledingstuk ertussen of m’n elleboog. Of iemand anders is je al voor.'

Uitvinder is de Betuwse techneut Wim Mijderwijk. Met zijn bedrijf WMT Techniek was hij voor de gemeente Schiedam een oplossing aan het bedenken om de knop van het voetgangerslicht coronaproof te kunnen bedienen. 'Ze dachten aan een sticker om te zeggen dat je de knop met je elleboog kunt bedienen. Maar dat kan niet altijd', laat hij zien als hij op de Burgemeester Banninglaan in Leidschendam een tegel aan het plaatsen is. 'Deze knop is vlak, die is net zo hoog als de paal.'

'Het kan de hele wereld over'

'We hopen dat het de wereld over zal gaan', zegt een voorbijganger. 'Het is een fantastische Nederlandse uitvinding. Het kan over de hele wereld verspreid worden. Dit is veel hygiënischer.' Leidschendam-Voorburg heeft er in elk geval al twintig stuks besteld, als tweede gemeente na Schiedam.

Maar rijk zal Mijderwijk er niet van worden. 'Een patent aanvragen kost wel maanden', zegt hij. 'Dan help ik in die tijd liever de mensen alvast om veilig over te steken.'

De voetdrukknop | Foto: Omroep West