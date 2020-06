Eeuwige Roem Top 100 viert vijfjarig bestaan

Barbra Streisand is de eerste plaat die uit de speakers schalt. De Woman in Love mag als nr. 100 het spits afbijten. En daarna gaat het door tot 19 uur. Is het laatste uur is de nu nog geheime Top 10 te horen. 'Je ziet dat mensen echt hun herinneringen hebben aan de muziek', zegt Patrick. 'Misschien is dat juist in deze tijd wel extra belangrijk. Een herinnering aan die mooie vakantie, of aan dat ene bijzondere moment.'

Bijna 5400 stemmen kwamen er dit jaar binnen, 'Dat is echt een record! Extra leuk ook omdat we dit jaar dus de jubileumeditie hebben. Het is de vijfde keer dat we de Eeuwige Roem Top 100 uitzenden.'

Patrick, Herman, Paul en Tjeerd

De lijst der westelijke lijsten wordt gepresenteerd door Omroep West coryfeeën Patrick van Houten van 9.00 tot 12.00 uur. Herman Nanninga smeert zijn stembanden voor de uren tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan komt Paul van der Lugt een uurtje tot 16 uur. En Tjeerd Spoor neemt de honneurs waar vanaf vier uur 's middags. Mr. Eeuwige Roem zelf, Patrick dus, komt vanaf 18 uur nog even terug om de top tien samen met Tjeerd te doen.