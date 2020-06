Versoepeling coronamaatregelen: dit mag weer vanaf maandag 1 juni

Mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht

Vanaf maandag 1 juni keert het OV terug naar de normale dienstregeling. Ook moeten reizigers in de trein, bus, metro, tram en op veerponten vanaf dan een mondkapje dragen. Op het perron en de haltes is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. OV-medewerkers hoeven daar echter niet actief op te handhaven.

Iedereen kan zich laten testen op corona

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Bellen voor coronatest kan met 0800-1202. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag. Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen. Dan kan het zo nodig gerichte maatregelen nemen en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd. Daarom komt iedereen die hoest, snottert, benauwd is, koorts heeft of minder ruikt of proeft vanaf 1 juni in aanmerking voor een test.

Horeca en culturele instellingen

Vanaf maandag 12.00 uur mogen cafés, hotels, restaurants, bioscopen, concertzalen, culturele instellingen als musea en monumenten weer open. Per locatie mogen maximaal 30 personen binnen zijn zodat de anderhalvemetermaatregel goed kan worden nageleefd, tenzij mensen deel uitmaken van hetzelfde huishouden. In de horeca is hierop een uitzondering gemaakt: ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen binnen die anderhalve meter bij elkaar aan een tafeltje zitten. Aan een tafeltje zitten is sowieso verplicht. Net als vooraf reserveren voor een etentje of een overnachting in een hotel. Vooraf vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of iemand ziek is. Mocht dat zo zijn, dan kan diegene worden geweigerd. Voor terrasbezoek is geen reservering nodig.

Buiten sporten tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen per 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder anderhalve meter afstand te hoeven bewaren. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Middelbare scholen weer open

Vanaf dinsdag 2 juni gaan de meeste middelbare scholieren weer naar school. Dat zal nog niet op dagelijkse basis gebeuren en ook niet met alle leerlingen tegelijk. De lessen worden verdeeld tussen een aantal schooldagen per week en lessen die vanuit huis online zijn te volgen.

Contact met anderen

Met andere mensen afspreken mag, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Mensen uit één huishouden mogen dichterbij elkaar zijn. Bij bezoek thuis, in huis en in de tuin, geldt ook de anderhalve meter afstand.

Meer versoepeling per 1 juli

Deze maatregelen gelden tot 1 juli. Vanaf dan staat een nieuwe versoepelingsronde gepland, waarbij ook sportscholen, vakantieparken en campings weer open mogen. Cafés, bioscopen, restaurants mogen dan ook weer meer bezoekers ontvangen.

De basismaatregelen blijven sowieso van kracht: werk zoveel mogelijk thuis, houdt anderhalve meter afstand, vermijd drukte en was vaak je handen.

Lees alles over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus in ons liveblog.