Man uit trein gezet omdat hij geen mondkapje had

'Ik zat in de trein zonder mondkapje toen er een vrouw van de NS langskwam', zegt de reiziger. 'Ze sprong uit de trein en ging er collega's bij halen. Op een gegeven moment stonden er zeven mensen om me heen. Toen ik de trein was uitgezet moest ik ook heel snel weglopen en kreeg ik nog een duw ook.'

Buiten kreeg hij een mondkapje van een taxichauffeur. Met dit maskertje op kan hij wel naar huis met de trein, maar wel een later want zijn oorspronkelijke trein heeft hij gemist. 'Dat is wel klote', zegt hij met gevoel voor understatement. 'Dit is Den Haag Centraal, daar moet je toch mondkapjes kunnen kopen. Zelfs als de winkels nog dicht zijn?'

'Neem altijd een mondkapje mee'

Reizigers in het openbaar vervoer die vanaf 1 juni geen mondkapje dragen, riskeren een boete van 95 euro. OV-medewerkers hoeven hierop niet actief te handhaven. Zij kunnen de reizigers wel wijzen op de mondkapjesverplichting. 'We vragen mensen zonder mondkapje de trein te verlaten', aldus een woordvoerder van de NS. 'Een boete uitdelen is niet een doel op zich, dat past ook niet bij een dienstverlenende organisatie. Het is een middel waarmee de reiziger bewust wordt gemaakt, zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor parkeerboetes. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid.'

Er zijn punten op stations waar mondkapjes - indien voorradig - te koop zijn, zoals bij de kiosken. 'Het kan zijn dat die nu op Tweede Pinksterdag gesloten zijn. Het is nieuw voor iedereen. Neem voor de zekerheid vooraf altijd een mondkapje mee.' De woordvoerder weet niet waarom maandagmorgen zoveel mensen werden opgetrommeld om de reiziger zonder mondkapje uit de trein te zetten.

Stickers en mondkapjes

In de hal van het centraal station zijn duidelijk stickers geplakt waarin de regels nogmaals worden uitgelegd. Ook bij de trams staan duidelijk borden. Reizigers lijken zich goed aan de voorschriften te houden, zegt verslaggever Curt Fortin.

Maar niet iedereen is overtuigd van het nut en de noodzaak. 'Ik vind het belachelijk', zegt een man die uit de tram stapt. Hij heeft keurig een mondkapje op. 'Ik ben dakloos en ze hebben ons in een hotel gestopt. Daar slapen we met zijn tweeën op een kamer, en hier moet ik een mondkapje op? Kom nou toch zeg!'