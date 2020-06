Klokslag 12 uur: De terrassen zijn weer open

Ondernemers mogen tot in elk geval 1 september hun terras uitbreiden. Het Haagse stadsbestuur komt cafés, restaurants en strandtenten daarmee tegemoet die vanwege de coronamaatregelen nog niet volledig open kunnen.

De terrassen op de Grote Markt in Den Haag zijn weer open.

Per locatie mogen maximaal 30 personen binnen zijn zodat de anderhalvemetermaatregel goed kan worden nageleefd, tenzij mensen deel uitmaken van hetzelfde huishouden. In de horeca is hierop een uitzondering gemaakt: ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen binnen die anderhalve meter bij elkaar aan een tafeltje zitten. Aan een tafeltje zitten is sowieso verplicht. Net als vooraf reserveren voor een etentje of een overnachting in een hotel. Vooraf vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of iemand ziek is. Mocht dat zo zijn, dan kan diegene worden geweigerd. Voor terrasbezoek is geen reservering nodig.

