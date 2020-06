Proost! Gezellige drukte op de terrassen

Op de stranden is het al flink druk. Personeel is op veel plaatsen in de weer met emmertjes sop waarmee de tafeltjes een laatste schoonmaakbeurt krijgen. Ook in het centrum van Den Haag, op de Grote Markt, loopt het nu vol. Omroep West-verslaggever Erik Kooyman: 'Mensen zijn blij dat de terrassen weer open zijn, er werd zelfs champagne besteld om het te vieren. De sfeer is heel gemoedelijk.'

'Openingsfeestje met beperkt aantal mensen'

De Haagse horecabaas Maarten Hinloopen laat weten het spannend te vinden. ‘Het is nieuw voor ons, maar het is toch weer een stap de goede kant op. Wel werken we met de rem er nog op: we halen maar de helft van onze capaciteit en iedereen moet zitten. Normaal komt iedereen aan wandelen, even een drankje, en wandelt weer door. Dat kan nu niet. Er moet een zitplek zijn anders mag je niet het terras op. Een openingsfeestje met een beperkt aantal mensen, helaas.' Hinloopen hoopt dat er na de zomer een oplossing komt voor de beperkingen waar de horeca nu nog tegenaan loopt, zodat mensen zich ook binnen weer vrij kunnen bewegen. 'Dat gaat niet met die anderhalve meter, daar is de horeca ook niet voor gemaakt.'

De terrassen op de Grote Markt in Den Haag lopen gestaag vol | Foto: Omroep West

De Haagse wethouders Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte en Saskia Bruines van Economie, Internationaal en Dienstverlening nemen een kijkje in de stad.

Ondernemers mogen tot in elk geval 1 september hun terras uitbreiden. Het Haagse stadsbestuur komt cafés, restaurants en strandtenten daarmee tegemoet die vanwege de coronamaatregelen nog niet volledig open kunnen.

De terrassen op de Grote Markt in Den Haag zijn weer open | Foto: Omroep West

Ook op de Markt in Gouda zijn de terrassen inmiddels drukbezet. De bezoekers zijn vooral blij er weer even uit te zijn en weer 'naar mensen te kunnen kijken in plaats van het zicht op de eigen tuin.'

Gezellige drukte op de Markt in Gouda | Foto: Omroep West

De terrassen op de Markt in Gouda stromen maandagmiddag vol | Foto: Omroep West

Per locatie mogen maximaal 30 personen binnen zijn zodat de anderhalvemetermaatregel goed kan worden nageleefd, tenzij mensen deel uitmaken van hetzelfde huishouden. In de horeca is hierop een uitzondering gemaakt: ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen binnen die anderhalve meter bij elkaar aan een tafeltje zitten. Aan een tafeltje zitten is sowieso verplicht. Net als vooraf reserveren voor een etentje of een overnachting in een hotel. Vooraf vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of iemand ziek is. Mocht dat zo zijn, dan kan diegene worden geweigerd. Voor terrasbezoek is geen reservering nodig.

De terrassen aan het strand zijn weer open | Foto: Omroep West

