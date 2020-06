Zwaargewonde Hagenaar na steekpartij afgeleverd bij ziekenhuis

Een 57-jarige man uit Den Haag is in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond bij een ziekenhuis afgeleverd. Hij bleek steekwonden te hebben en is niet aanspreekbaar om te vertellen wat er precies is gebeurd.

Volgens de politie is het slachtoffer rond middernacht in de omgeving van het Heeswijkplein in Den Haag door een bekende neergestoken. Hij zou daarna door een familielid bij het HagaZiekenhuis zijn afgezet. Een paar uur later hebben agenten een 67-jarige Hagenaar in zijn huis aangehouden.

De politie komt graag in contact met getuigen, met name omdat het slachtoffer niet aanspreekbaar is. Ook mensen die eventueel camerabeelden hebben worden opgeroepen zich te melden.