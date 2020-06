Koninklijke Schouwburg en Louwman Museum weer open: 'We hebben dit zo gemist!'

Overal stickers met 'Houd 1,5 meter afstand', pijlen die de looproute laten zien en alle dertig mensen die welkom zijn zitten op stoeltjes die ver uit elkaar op het toneel van de Koninklijke Schouwburg staan. Directeur theater Cees Debets van Het Nationale Toneel moet er nog erg aan wennen. 'Het voelt zo vreemd, heel dubbel. Ik ben blij dat we weer mensen mogen ontvangen, maar ik vind het ook spannend. Dus het zijn veel gemengde gevoelens die ik heb.'

In juni en juli maakt Het Nationale Toneel een reeks nieuwe voorstellingen, geïnspireerd op de bijzondere tijd waarin we nu terecht zijn gekomen. Alle voorstellingen zijn kort gerepeteerd, het is 'work in progress' en 'vers van de pers'. Na de zomer ontwikkelt het theater sommige stukken door tot volwaardige voorstellingen. Titels verdwijnen, nieuwe titels komen erbij. Zo bouwen ze een reeks korte en lange stukken om de bezoeker door de coronacrisis heen te spelen. Met als titel: Het Nationale Toneel speelt altijd.

Stickers op de zitplaatsen

Als de theaters vanaf de maand juli 100 mensen mogen ontvangen, dan kan het publiek in de Koninklijke Schouwburg weer op de 'gewone' stoelen gaan zitten in plaats van op het toneel. Aan de hand van rode stickers kunnen de mensen zien waar hun zitplaatsen zijn. 'Stel dat de anderhalve meter-maatregel in september nog steeds moet worden gehandhaafd, dan kunnen we in dit theater maximaal 120 mensen kwijt. Op 670 plaatsen is dat heel zuur en verdrietig', zegt Debets.

Het publiek zit op het toneel | Foto: Omroep West

De dertig toeschouwers van maandag zijn voor de voorstelling vol verwachting. 'Normaal gesproken ga ik vier of vijf keer per week. Dus ik had echt ontwenningsverschijnselen', zegt een vrouw. 'Er zijn heel veel registraties geweest, voorstellingen die worden gefilmd. Het is wel heel erg duidelijk geworden dat dat eigenlijk nergens op slaat', vertelt een man. 'Theater gaat om het hier zijn en het met elkaar beleven. Daar heb ik heel veel zin in.'

'Als koeien die de wei in mogen'

Een paar kilometer verderop in Den Haag heeft het Louwman Museum om 12.00 uur haar deuren geopend. Bezoekers vergapen zich aan de 275 oude auto's. Directeur Ronald Kooyman is blij dat er weer mensen in zijn museum rondlopen: 'Het voelt fantastisch, alsof de koeien voor het eerst de wei in mogen. Iedereen is blij. Alle medewerkers, maar ook de bezoekers, dat zie je. We werken volgens protocol, met allerlei aanvangstijden. Het eerste uur dat we open waren was het drukst, dus mensen zaten echt te wachten om weer te mogen komen.'

En dat blijkt, de bezoekers zijn inderdaad blij dat een museumbezoek weer kan. 'Het is zeker weten een bijzondere dag. Het lijkt wel Bevrijdingsdag, dat iedereen zijn ding kan doen vanaf vandaag', zegt een vrouw enthousiast. Het Louwman Museum heeft capaciteit voor duizend bezoekers. Maandag wordt het door zo’n 200 mensen bezocht, schat de directeur. 'Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Je moet nu kiezen tussen mooi weer op een terras, of het museum. Het museum is wel lekker koel.'

'Dit is onze kans'

Ook een vader en een zoon maken gelijk van de gelegenheid gebruik om een bezoek aan het museum te brengen. 'We zijn allebei vrij, dus waarom niet. Louwman stond al heel lang op het lijstje, om de auto's te bekijken. Net toen we dat wilden doen ging het niet meer vanwege corona, dus dit is onze kans.'

Een andere man heeft bewust voor het Louwman Museum gekozen, omdat het zo groot is. 'Normaal ben ik meer geïnteresseerd in kunst, maar ik dacht dat dat allemaal te druk zou worden, deze eerste dag. Dit museum is heel royaal opgezet, dus ik verwachtte hier geen drukte. Om er weer een beetje in te komen gaan we hier naartoe. Het is heel fijn natuurlijk. Het museum heeft er goed over nagedacht, het is prima in orde.'

Maatregelen genomen

Het museum heeft een aantal maatregelen genomen om veilig open te kunnen. 'Uiteraard houden we ons aan de algemene richtlijnen, anderhalve meter afstand', vertelt directeur Kooyman. 'Daarnaast kun je alleen nog betalen met een pinpas of een creditcard, niet meer met contant geld. Er mogen maar dertig mensen in het restaurant komen. Buiten hebben we daarom een extra koffiepunt gemaakt.'

Een extra koffiepunt bij het Louwman Museum | Foto: Omroep West

De inrichting van het museum verandert niet. Er zijn maar een paar routepijlen op de grond aangebracht, 'omdat wij altijd al een vaste route hebben', zegt Kooyman. 'Je gaat met de lift naar boven en via de tweede en de eerste verdieping naar beneden. Er staan wel een aantal pijlen, om het nog duidelijker te maken dan het al was.'

Oudere vrijwilligers mogen niet komen

Het Louwman Museum werkt veel met vrijwilligers die toezicht houden in de zalen. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, behoren tot de risicogroep en worden voorlopig niet ingeroosterd. 'Dat is ongeveer de helft van onze vrijwilligers. Het is heel jammer, vooral voor henzelf. Ik vind het ook jammer dat ik ze niet kan begroeten.'

Maar los daarvan is Kooyman een blij man nu zijn museum weer is geopend. Het fijnst om te horen vindt hij de geluiden van de bezoekers. 'Het was de laatste twee maanden stil. Nu hoor je weer de enthousiaste geluiden van bezoekers, dat is het mooiste. Daar doe je het voor.'

