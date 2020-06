Den Haag in overleg met Black Lives Matter over aangekondigd protest tegen politiegeweld

In Amsterdam werd maandag gedemonstreerd tegen het politiegeweld in de VS | Foto: ANP

De gemeente Den Haag gaat dinsdagochtend in overleg met Black Lives Matter, de organisatie die dinsdagavond in Den Haag wil demonstreren tegen politiegeweld. Aanleiding voor het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de demonstratie aangemeld en wordt er nog overlegd over een locatie.

Black Lives Matter Nederland wil dat Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, door het kabinet op het matje wordt geroepen om te eisen dat er een einde komt aan het 'straffeloze geweld' tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. De beweging toont zich daarmee solidair met Black Lives Matter in de VS.

Maandag werd er ook op de Dam in Amsterdam al geprotesteerd tegen het politiegeweld in Amerika. Daarbij waren naar schatting zo'n 5000 mensen aanwezig. Het samendrommen van demonstranten daar, is verkeerd gevallen bij een groot deel van de Tweede Kamer. De betogers hadden op zijn minst onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren, vinden politici van VVD, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en FVD. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zag geen reden de demonstratie op de Dam te ontbinden. De drukte was 'echt buiten de perken', zegt minister Grapperhaus van Justitie. 'Dat is pijnlijk voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden.'

Anderhalve meter-regel blijft gelden

'Ook bij deze demonstratie blijven de richtlijnen van het RIVM de afspraak', zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Of er gehandhaafd zal worden, kan de woordvoerder niet zeggen. 'Dat weten we pas als de demonstratie bezig is.'

Black Lives Matter Nederland vraagt deelnemers om alleen deel te nemen als dat veilig kan. 'Mensen die ver zouden moeten reizen, of die behoren tot een kwetsbare groep, kunnen beter thuisblijven', stelt de organisatie. 'De huidige beperkingen drukken op de deelnemersaantallen, maar wij weten dat er voor elke deelnemer tientallen anderen in gedachten achter de beweging staan.'

Haagse politiek

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het protest verboden wordt, om te voorkomen dat het in Den Haag overvol wordt. 'Volstrekt onaanvaardbaar dat we morgen Amsterdamse toestanden krijgen in Den Haag', zegt de partij. Arjen Kapteijns van GroenLinks zegt het tegenovergestelde. 'Ik ben erbij morgen. Goed dat we ook in Den Haag laten zien waar we voor staan. Maar wel op anderhalve meter.' VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf stelt: 'Hoop dat Hagenaars (of desnoods de politie) 'een krachtig signaal' afgeven en 'laten zien waar we voor staan'. Demonstreren OK, maar binnen RIVM voorschriften.'