Zorg om regionale cultuursector: gemeenten sluiten zich aan bij brandbrief naar provincie

Vijftien Zuid-Hollandse gemeenten hebben op initiatief van de gemeente Rijswijk een brandbrief gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland. De wethouders van cultuur vragen daarin aandacht voor de enorme schade die de culturele sector in de provincie lijdt door de maatregelen in verband met de coronacrisis. Er is steun nodig om te voorkomen dat er een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland. De ondertekenaars willen in gesprek met de provincie om te onderzoeken wat de provincie daarin kan betekenen.

De brief aan de provincie is naast de gemeente Rijswijk ondertekend door de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Leidschendam-Voorburg en Westvoorne. Met deze brief ondersteunen de gemeenten de Zuid-Hollandse theaters en schouwburgen die al eerder een brandbrief naar de provincie stuurden. Een aantal gemeenten, waaronder Gouda, gaven al eerder aan die oproep te ondersteunen.

'De gemeenten in deze regio hebben een rijke en gevarieerde culturele infrastructuur. Juist dit brede culturele aanbod maakt een gemeente aantrekkelijk als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen', zegt wethouder in Rijswijk, Johanna Besteman. 'Daarnaast is de werkgelegenheid ook een factor. Naast de banen in de sector zelf biedt het ook indirecte werkgelegenheid in onder meer de horeca en detailhandel. Genoeg redenen om op te komen voor de belangen van de culturele sector.'

Tegenslag door coronamaatregelen

Gemeenten hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, theaters, musea en andere culturele instellingen, stellen de gemeenten. Wethouder Besteman: 'Het is dan ook een enorme tegenslag dat er door de coronamaatregelen geen normale publieksactiviteiten mogelijk zijn. Wij zien gelukkig ook in Rijswijk vele initiatieven om toch nog met activiteiten hun publiek te bereiken en in contact te laten komen met cultuur. Tegelijkertijd is duidelijk dat deze activiteiten geen structurele oplossing bieden.'

Provincies hebben al aangegeven dat ze in regionaal verband gezamenlijk met gemeenten willen onderzoeken welke instellingen direct steun nodig hebben. 'Met deze brief reiken de gemeenten de hand naar de provincie om daarover mee te denken. Met als doel de regionale culturele infrastructuur overeind te houden, op korte én langere termijn.'