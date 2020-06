Coronavirus: Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling met mondkapjes

De belangrijkste punten van dit moment:

Het officiële dodental in Nederland staat sinds maandag op 5962.

Er liggen nog 158 coronapatiënten op de intensive care.

Wereldwijd nu meer dan 375.000 doden door coronavirus.

Teruglezen wat er maandag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.

CPB: coronacrisis kan tot nieuwe bankencrisis leiden

De coronacrisis slaat grote gaten in de huishoudboekjes van burgers en bedrijven. Ook overheden zien hun schulden hard oplopen. Als dat lang aanhoudt, kunnen uiteindelijk ook banken worden meegetrokken. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn jongste Risicorapportage Financiële Markten.

Gemeenten sluiten zich aan bij brandbrief naar provincie

Vijftien Zuid-Hollandse gemeenten hebben op initiatief van de gemeente Rijswijk een brandbrief gestuurd naar de provincie Zuid-Holland. De wethouders van cultuur vragen daarin aandacht voor de enorme schade die de culturele sector in de provincie lijdt door de maatregelen in verband met de coronacrisis. Er is steun nodig om te voorkomen dat er een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland.

Beste idee anderhalvemetereconomie goed voor 7500 euro

De beste oplossing voor de anderhalvemetereconomie, waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hun voordeel mee kunnen doen, is 7500 euro waard. Dat is namelijk de prijs voor de 1,5 meter innovatie challenge die dinsdag van start is gegaan. MKB-Nederland, VNO-NCW en andere partners hopen met de wedstrijd goede ideeën binnen te krijgen die ze kunnen delen met andere ondernemers.

Het gaat volgens de initiatiefnemers om slimme, concrete ideeën en oplossingen die snel ten uitvoer kunnen worden gebracht. Ze moeten betrekking hebben op afstand houden, hygiëne, inzet van personeel, beschermingsmaatregelen of gedragsbeïnvloeding van klanten en of medewerkers. Het insturen van de ideeën kan tot 3 juli.

'Het eerste moment met onze vaste bezoekers was ontroerend'

'Het eerste moment met onze vaste bezoekers was ontroerend.' Dat vertelde Cees Debets van Het Nationale Theater dinsdagochtend in Muijs in de Morgen. Daar blikte hij terug op de eerste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland. De dertig mensen die maandag welkom waren, zaten op stoeltjes die ver uit elkaar op het toneel van de schouwburg waren neergezet. 'Dat is goed bevallen, dan benadruk je de intimiteit.' Al vindt Debets het spelen voor dertig mensen in zo'n mooie zaal waar zoveel mensen in kunnen 'eigenlijk absurd'.

Reizigersvereniging opent coronameldpunt

Reizigersvereniging Rover opent een meldpunt voor klachten over de coronamaatregelen in het openbaar vervoer. Via de webpagina www.meldpunt-corona.nl wil Rover zicht krijgen op het gebruik van en toezicht op mondkapjes, het beschikbare aantal zitplaatsen en andere regulerende maatregelen ter beteugeling van de verspreiding van het coronavirus.

Linkse partijen willen nog eens 700 miljoen steun voor cultuur

De linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet nog eens zevenhonderd miljoen euro uittrekt voor steun aan de kunst- en cultuursector. Het kabinet maakte eerder bekend driehonderd miljoen vrij te maken voor deze sector om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Het extra geld moet worden gebruikt voor onder meer het kwijtschelden van huur (tweehonderd miljoen). Ook willen de partijen tweehonderd miljoen extra voor circa 30.000 zelfstandigen die door de coronacrisis zonder inkomen zitten en niet in aanmerking zouden komen voor de bestaande steunmaatregelen.

'We moeten minder zakelijk gaan reizen'

Vijftig grote Nederlandse bedrijven beperken, ook nu de vervoersmaatregelen vanwege het coronavirus zijn versoepeld, de reizen van hun medewerkers. De organisaties moedigen medewerkers aan buiten de spits te reizen of de fiets te gebruiken. Deelnemers zijn onder meer Rabobank, Schiphol Groep, VodafoneZiggo en Royal HaskoningDHV Nederland. Volgens de coalitie laat de coronacrisis zien dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan.

'Achterstand leerlingen werken we wel weer bij'

'De vlag hangt uit, de rode loper leggen we neer en de vriezer ligt vol ijsjes.' De heropening van de middelbare scholen voor grotere groepen leerlingen moet in Gouda bij scholengemeenschap De Goudse Waarden dinsdag een feestje worden. Dat vertelt Maria van Welie. Volgens haar is het goed gelukt om het schoolgebouw 'anderhalvemeter-proof' te maken. 'Dat is niet zo ingewikkeld, maar het gaat om het handhaven.' Over de achterstanden die leerlingen tijdens de afgelopen weken thuis wellicht hebben opgelopen maakt ze zich niet druk. 'Ik denk dat dit allemaal wel in te halen is. Dat werken we wel weer bij.'

Gevangenis Alphen versoepelt met bezoek en verlof

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) start vanaf dinsdag gefaseerd met het versoepelen van de coronamaatregelen. Bezoek en verlof voor gedetineerden wordt op kleine schaal weer mogelijk. In drie gevangenissen, waaronder de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn, start een proef met bezoek achter plexiglas.

Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling met mondkapjes

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro en op de pont is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.

Burgemeesters weer bij elkaar voor overleg coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's komen dinsdagavond bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio's. Ze blikken onder meer terug op het afgelopen Pinksterweekeinde. Vanaf maandag, Eerste Pinksterdag, mogen terrassen weer open en ook musea, bioscopen en theaters ontvangen weer publiek ontvangen.

Middelbare scholen weer open na wekenlange sluiting

Middelbare scholen openen dinsdag weer hun deuren voor grotere groepen leerlingen. De scholen waren sinds half maart gesloten voor veruit de meeste scholieren. De laatste weken voor de zomervakantie mogen de leerlingen weer hun schoolgebouw in, maar niet met zijn allen tegelijk. En ze moeten uit voorzorg anderhalve meter afstand houden van elkaar. Ook het personeel is daartoe verplicht.

Kritiek van D66 en CU op inzet zendmastdata

De noodwet om het RIVM te laten werken met zendmastdata om corona te bestrijden, krijgt kritiek van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. D66-Kamerlid Kees Verhoeven zegt in De Telegraaf 'niet heel enthousiast' te zijn en 'op dit moment niet in te zien op basis waarvan dit nodig is'. Het RIVM wil via de geanonimiseerde gegevens bekijken hoe groepen mensen zich door het land verplaatsen.

Tweede kans voor afgekeurde mondkapjes

Van miljoenen afgekeurde medische mondmaskers wordt bekeken of ze alsnog kunnen worden ingezet in de zorg of daarbuiten. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten aan De Telegraaf. Het betreft volgens een woordvoerder van het departement mondmaskers FFP-2 die wel voldoen aan de eisen op het gebied van filtrage, maar niet geheel passend zijn op het gelaat. Mogelijk kunnen deze maskers met een gebruikersinstructie voor het passend maken van het masker op het gelaat alsnog worden ingezet in de zorg.

Omzet reisbranche fors gedaald door coronacrisis

De omzet van de reisbranche in Nederland, met bijvoorbeeld reisbemiddelaars en touroperators, is in het eerste kwartaal met meer dan negentien procent gedaald vergeleken met een jaar eerder vanwege de coronacrisis. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.