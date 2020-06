Coronavirus: Scholen willen duidelijkheid over vervolg coronamaatregelen

De belangrijkste punten van dit moment:

Het officiële dodental in Nederland staat sinds dinsdag op 5967.

Er liggen nog 154 coronapatiënten op de intensive care.

Geen maximumaantal betogers dinsdagavond in Den Haag, mits ze afstand houden

Telefoonnummer voor coronatest op eerste dag 323.000 keer gebeld

Wereldwijd nu meer dan 375.000 doden door coronavirus.

Teruglezen wat er maandag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.

Scholen willen duidelijkheid over vervolg coronamaatregelen

Scholen in het voortgezet onderwijs willen meer duidelijkheid van het kabinet over de coronamaatregelen op scholen na de zomervakantie. Dat laat de VO-raad dinsdag weten. Scholen in het voortgezet gingen dinsdag voor het eerst weer open. Leerlingen en docenten moet anderhalve meter afstand bewaren, maar onduidelijk is nog of die regel ook na de zomervakantie van kracht blijft.

'Wat we van het kabinet vragen is duidelijkheid voor allen in en om het voortgezet onderwijs over wat we de komende tijd kunnen verwachten', zei Paul Rosenmöller van de VO-raad. 'Als het nodig is om het bestaande anderhalve meter regime ook na de vakantie nog maanden door te zetten roept dat de vraag op wat voor een langere periode het best denkbare onderwijs is voor al onze verschillende leerlingen en hoe scholen dat kunnen realiseren.' De VO-raad stelt dat scholen op 1 juli meer duidelijkheid nodig hebben om het 'schooljaar goed te kunnen starten'.

Door het coronavirus zijn scholen gedwongen het onderwijsprogramma aan te passen. Het aangepaste programma heeft voor leerlingen en leerkrachten consequenties. Onderwijsorganisaties kijken dinsdag tevreden terug op de eerste dag waarop veel middelbarescholieren weer naar school mochten komen, na een wekenlange sluiting. 'Wij hebben de indruk dat het goed en volgens plan is verlopen', zei een woordvoerder van de VO-Raad eerder. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft geen wanklanken gehoord.

'Onwennige' Tweede Kamer na maanden weer bijna voltallig

Voor het eerst in maanden hebben bijna alle Tweede Kamerleden weer hun opwachting gemaakt aan het Binnenhof. Het was nog wel even wennen aan bijvoorbeeld de nieuwe manier van stemmen, die moet voorkomen dat het coronavirus in de grote vergaderzaal om zich heen grijpt. Door de nieuwe werkwijze belandden linkse Kamerleden soms ineens op de rechterflank, leden van de regeringspartijen in oppositiebankjes vooraan. Ze werden in drie opeenvolgende groepen over de plenaire zaal verspreid, om om beurten te stemmen. Dat leverde de nodige opgetrokken wenkbrauwen en knipogen op. Een VVD-Kamerlid en een PVV'er bleken over het hoofd gezien.

De Kamerleden moesten hoognodig weer eens voltallig stemmen. Sinds maart viel over een aantal voorstellen geen beslissing, omdat de regeringspartijen niet langer een meerderheid hebben. De stemmen staakten. Dat de regeringscoalitie toch vaak aan het langste eind trekt omdat zij doorgaans meer leden op de been weet te brengen, kwam pas aan het licht toen de Kamer dinsdag weer eens koppen telde in plaats van fracties. De 69 coalitie-Kamerleden stemden alle plannen van de 67-koppige oppositie weg.

Sinds Nederland medio maart in de greep van het virus raakte, bleef bijna de helft van de Kamerleden weg van het Binnenhof om het virus niet in de kaart te spelen. De andere helft moest wel komen opdagen omdat de Kamer anders officieel niet kan vergaderen en stemmen. Kamervoorzitter Arib is 'heel tevreden' over de groepsgewijze stemming. Die kostte veel minder tijd dan ze vreesde. De Kamer zal zich de komende tijd vaker van de nieuwe opzet bedienen, denkt Arib.

Eerste Kamer botst met Ollongren om weigeren tijdelijke huurstop

De Eerste Kamer blijft hameren op een tijdelijke huurstop in de sociale en de vrije sector vanwege de coronacrisis. Onder aanvoering van de SP dienden de senatoren opnieuw een motie in om minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) te dwingen de jaarlijkse huurverhoging in juli niet door te laten gaan. De tweede motie roept op om de eerste motie hierover, die op 21 april werd aangenomen, alsnog uit te voeren.

Ollongren wil geen algehele huurbevriezing maar wil alleen maatwerk voor huurders die in financiële problemen komen door de crisis, liet ze de senaat onlangs weten. Daarover heeft ze de afgelopen tijd met verhuurdersorganisaties afspraken gemaakt. Zo kunnen ze huurders uitstel van betaling geven, een deel van de huur kwijtschelden of de huur verlagen. De minister roept huurders die in problemen komen en geen gehoor vinden bij hun verhuurder, op daar melding van te maken bij de Huurcommissie.

Volgens schattingen zal 0,5 procent tot 2 procent van de huurders in betalingsproblemen komen, aldus Ollongren. Ze gaat de komende maanden in de gaten houden hoeveel huurders in nood komen en of zij geholpen worden. Ook heeft ze een spoedwet in de maak om de huur tijdelijk te kunnen verlagen. Als de huurverhoging over de hele linie niet doorgaat, kost dit 400 miljoen euro. Dat gaat volgens de minister dan ten koste van investeringen in de bouw van woningen, waar een enorm tekort aan is, van onderhoud en verduurzaming.

'Er komt een tweede golf coronagevallen'

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernest Kuipers, gaat ervan uit dat er een tweede golf coronagevallen komt. Wanneer dat is, weet hij niet. 'Het zou komend najaar kunnen gebeuren.'

Ziekenhuizen bereiden zich daarop voor, onder meer door de capaciteit van hun ic's te vergroten van de gebruikelijke 1150 bedden naar 1700 bedden. Een mogelijkheid is dat er speciale locaties komen waar coronapatiënten worden opgevangen. Elke regio zou dan een eigen 'covid-hub' krijgen.

Ziekenhuizen moeten zo voorkomen dat ze de reguliere zorg moeten stilleggen om coronapatiënten op te vangen, helemaal als zo'n tweede golf een hele winter lang duurt. Kuipers: 'Covid gaat niet meer weg. Covid blijft voorlopig. Tot er een vaccin is of misschien tot we een bepaalde groepsimmuniteit bereikt hebben.'

Op ic's liggen nog 154 coronapatiënten

Op de intensive cares liggen nog 154 coronapatiënten. Dat zijn er vier minder dan op maandag. 'We naderen de grens van 150 patiënten op de intensive cares, waarbij de verdere afname momenteel langzaam gaat', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Begin april behandelden de ic's meer dan 1400 coronapatiënten. Daarna ging dat aantal razendsnel omlaag, met tientallen mensen per dag. De laatste weken daalde het aantal met hooguit nog enkele ic-patiënten per dag. Kuipers spreekt van een stabilisatie. Elke dag worden drie tot acht coronapatiënten opgenomen op een ic.

Nederlandse ic's behandelen verder 476 mensen met andere aandoeningen, twaalf minder dan op maandag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat betekent dat de Nederlandse intensivecareafdelingen in totaal 629 patiënten behandelen. Onder normale omstandigheden zijn dat er 800 tot 900. 'Een teken dat de overige zorg langzaam op gang komt', aldus Kuipers.

Openbaarvervoerbedrijven: doe mondkapje al op vóór het instappen

De openbaarvervoerbedrijven in Nederland zijn tevreden over de eerste twee dagen dat het verplicht is een mondkapje te dragen. Grote problemen hebben zich niet voorgedaan, meldt OV-NL, de organisatie waarin alle openbaarvervoerbedrijven verenigd zijn. Wel ontstaan soms opstoppingen omdat mensen pas hun mondkapje opdoen als ze de trein, tram, bus of metro instappen. 'Zorg er dus voor dat je het mondkapje al op hebt voorafgaand aan instappen, dat zorgt voor een goede doorstroming', zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL.

Het dragen van een mondkapje is sinds 1 juni verplicht. Dinsdag was een spannende dag omdat ook de middelbare scholen weer opengingen. Peters: 'Net als maandag gaat het over het algemeen soepel. Iedereen moet uiteraard even wennen, zowel de reizigers als onze eigen medewerkers. Toch gaat iedereen er positief mee om en dat verdient een groot compliment.'

OV-NL meldt dat er dinsdag minder 'volmeldingen' van de voertuigen zijn. Dat komt doordat het volume van het ov in Nederland zo maximaal mogelijk is opgeschaald. 'We hopen dat deze lijn zich op deze manier doorzet. Daarom doen we nogmaals de oproep: werk thuis als het mogelijk is. Reis alleen als het noodzakelijk is en vermijd drukke plekken. Als we zo doorgaan, kan het openbaar vervoer in Nederland de komende maanden de versoepelingen goed ondersteunen.'

Kabinet raadt reizen binnen Europa vanaf 15 juni niet langer af

Het reisadvies voor de meeste Europese landen wordt per 15 juni versoepeld. Volgens RTL Nieuws gaat het kabinet dit morgen bekendmaken. Met de versoepeling volgt Nederland andere Europese landen, die ook van plan zijn om vanaf die datum hun reisbeperkingen op te heffen.

Haagse bronnen verwachten dat het reisadvies wordt verlaagd naar geel, wat inhoudt dat er veiligheidsrisico's zijn. Nu hebben de meeste bestemmingen nog een oranje reisadvies, wat inhoudt dat het ministerie alle niet-noodzakelijke reizen ontraadt. Het is mogelijk dat voor enkele landen dit oranje reisadvies blijft gelden.

Treinverkeer zonder grote problemen hervat

ProRail is tevreden over de manier waarop het treinverkeer dinsdag weer is hervat. Ondanks dat er door de coronamaatregelen veel geregeld moest worden, bleven grote problemen volgens de spoorbeheerder uit. Een van de aanpassingen is het aanbod van handdesinfectiemiddel op de grote stations zoals Den Haag CS.

Volgens Marcel Snijders, hoofd van de verkeersleiding van ProRail, was het een historische dag. 'Nooit eerder was na zo'n lange periode zo'n grote opstart nodig.'

Eredivisie half september van start

Het nieuwe seizoen van de Eredivisie moet half september weer van start gaan. Dat vertelde Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II, tegen Fox Sports. 'Begin september is bedoeld voor interlandvoetbal en in augustus worden er dan oefenwedstrijden gespeeld.'

Van Geel presenteerde een plan om een maand voor de start van het nieuwe seizoen al tegen elkaar te kunnen oefenen. 'Er ligt een plan om de eredivisieclubs in augustus een paar keer tegen elkaar te laten spelen om weer in het ritme op niveau te komen. Daar was iedereen het, zoals ik begreep, mee eens.'

Competitiewedstrijden zijn tot 1 september verboden door het kabinet.

Tweede Kamer kritisch op noodwet gsm-zendgegevens

De Tweede Kamer vraagt zich af of de noodwet die het mogelijk maakt dat het RIVM de geanonimiseerde gegevens van telecomzendmasten gebruikt wel effectief is. Met de gegevens zou het RIVM kunnen kijken waar coronamaatregelen versoepeld of juist verscherpt moeten worden.

De oppositie heeft 'twijfels over het doel', zoals Frank Futselaar van de SP zegt. Ook de coalitie staat niet te springen om de nieuwe wet. 'Waarom dit nodig is blijft vaag', zeft Kees Verhoeven van D66. 'Dat moet het kabinet precies duidelijk maken.'

De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt nog naar het wetsvoorstel van het kabinet.

Kabinet laat oordeel Halsema aan gemeenteraad Amsterdam

Geert Wilders heeft dinsdag in de Tweede Kamer gevraagd om het ontslag van Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam. Zij was verantwoordelijk voor de demonstratie van Black Lives Matter in Amsterdam, waar het veel te druk werd en de coronamaatregelen niet nageleefd en niet gehandhaafd werden.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) liet weten dat de Amsterdamse gemeenteraad moet oordelen over haar burgemeester. Het kabinet heeft de bevoegdheid een burgemeester te ontslaan, maar het kabinet wil zich niet in de lokale politiek van Amsterdam mengen, zo verklaarde Grapperhaus.

Vijf personen overleden aan corona

De afgelopen 24 uur zijn er vijf nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Het totaal aantal overleden personen komt hiermee uit op 5967. Dit zijn mensen bij wie het virus eerder is vastgesteld. Het aantal mensen dat als gevolg van corona is overleden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

De afgelopen 24 uur zijn er zes nieuwe opnames in het ziekenhuis bij het RIVM gemeld. Net als met het aantal overleden personen worden de opnames soms pas na enkele dagen bij het RIVM gemeld. In totaal zijn 11.750 Nederlanders opgenomen (geweest) met het virus.

Het aantal besmette Nederlanders is het afgelopen etmaal met 102 toegenomen. Hierdoor komt het officiële aantal besmettingen op 46.647. Ook hier geldt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt dan gemeld.

'Druk op ov beheersbaar door thuiswerk en -onderwijs'

De druk op het openbaar vervoer is beheersbaar als er maar genoeg mensen vanuit huis blijven werken en ook in bepaalde mate online lessen worden gevolgd door leerlingen. Dat schrijven het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan het kabinet.

Ongeveer de helft van de woon-werkverplaatsingen in het ov wordt doorgaans gemaakt door mensen die ook vanuit huis kunnen werken, zo wordt geconcludeerd. Als deze reizigers thuisblijven, betekent dat een forse reductie van het aantal passagiers in de ochtendspits. Tegelijkertijd wordt gewaarschuwd dat thuisblijven de kwaliteit van werk en onderwijs op de lange termijn kan schaden.

Geen maximumaantal betogers in Den Haag, zolang ze afstand houden

De actiegroep BlackLivesMatterNL kan dinsdagavond in Den Haag demonstreren tegen Amerikaans politiegeweld, maar er gelden wel voorwaarden. Zo zijn er looproutes met eenrichtingsverkeer. Alle demonstranten moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. De gemeente Den Haag stelt geen maximum aan het aantal betogers, maar als de demonstranten te dicht bij elkaar komen, moeten de organisatoren van het protest maatregelen nemen.

Voetdruktegel bij stoplichten Leidschendam-Voorburg

Eind deze week moeten twintig voetgangersstoplichten in Leidschendam-Voorburg voorzien zijn van een voetdruktegel. De drukknop van die stoplichten is daarmee met de voet in te drukken en hoeft niet meer met de handen aangeraakt te worden. Dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Corona beperkt dekking reis- en annuleringsverzekeringen'

Verzekeraars hebben de annuleringsdekking van hun reisverzekeringen zodanig aangepast dat een nieuwe corona-uitbraak niet langer gedekt is. Kosten voor annuleringen bij een gevreesde tweede golf van het virus worden daarom niet zomaar vergoed, waarschuwt onderzoeksbureau MoneyView na een vergelijking van polissen bij grote verzekeraars in Nederland.

'Betogers moeten goed op gezondheid letten'

Hoogleraar virologie Marion Koopmans houdt 'serieus rekening' met de mogelijkheid dat de grote demonstratie die maandag plaatsvond in Amsterdam kan leiden tot een nieuwe golf van coronabesmettingen. 'Met zo’n grote groep is duidelijk dat die kans bestaat', reageert Koopmans, die geldt als autoriteit op haar vakgebied. 'Uit virusoptiek is dit een gebeurtenis die je liever niet ziet.'

'Demonstratie Black Lives Matter verplaatst naar Malieveld'

De demonstratie van Black Lives Matter die dinsdagavond plaatsvindt in Den Haag, wordt verplaatst naar het Malieveld. Dat zegt een woordvoerder van de organisatie. Dit zou zijn afgesproken met de gemeente. Een gemeentewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. De organisatie roept demonstranten op om mondkapjes te dragen, zo min mogelijk dingen aan te raken en - in tegenstelling tot wat maandag op de Dam in Amsterdam gebeurde - de anderhalvemeter afstand in acht te nemen.

'De voorschriften zijn helder'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat na de drukke betoging in Amsterdam van maandag weten dat de voorschriften volkomen duidelijk zijn. 'Houd afstand en vermijd drukke plekken. Daar zit weinig licht tussen', benadrukt een woordvoerster van het instituut. Dat gebeurde echter bepaald niet tijdens de betoging tegen racistisch politiegeweld in de VS.

Nummer voor coronatest op eerste dag 323.000 keer gebeld

Het telefoonnummer van de GGD voor het laten uitvoeren van een coronatest is op de eerste dag liefst 323.000 keer gebeld. Die toestroom was zo groot dat de systemen overbelast raakten en gedurende de dag minder mensen een afspraak konden maken dan gepland, meldt de GGD.

Actiegroep roept op tot anderhalve meter afstand in Den Haag

De actiegroep BlackLivesMatterNL roept op bij de geplande demonstratie in Den Haag dinsdag anderhalve meter afstand te houden. Dit nadat maandag duizenden mensen bijeen waren gekomen op de Dam in Amsterdam om zich uit te spreken tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Dit leidde tot veel verontwaardigde reacties omdat de betogers niet voldoende afstand hielden. 'Kom met een mondkapje, raak zo weinig mogelijk aan en blijf op anderhalve meter van elkaar', schrijft de actiegroep die de demonstraties organiseert op Twitter.

Wethouder maakt eigen mondkapje voor in het ov

Sinds maandag is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Wethouder Martina Huijsmans van de gemeente Delft zocht wat stoffen bij elkaar en maakte er zelf eentje.

CPB: coronacrisis kan tot nieuwe bankencrisis leiden

De coronacrisis slaat grote gaten in de huishoudboekjes van burgers en bedrijven. Ook overheden zien hun schulden hard oplopen. Als dat lang aanhoudt, kunnen uiteindelijk ook banken worden meegetrokken. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn jongste Risicorapportage Financiële Markten.

Gemeenten sluiten zich aan bij brandbrief naar provincie

Vijftien Zuid-Hollandse gemeenten hebben op initiatief van de gemeente Rijswijk een brandbrief gestuurd naar de provincie Zuid-Holland. De wethouders van cultuur vragen daarin aandacht voor de enorme schade die de culturele sector in de provincie lijdt door de maatregelen in verband met de coronacrisis. Er is steun nodig om te voorkomen dat er een grote kaalslag komt in het culturele landschap van Zuid-Holland.

Beste idee anderhalvemetereconomie goed voor 7500 euro

De beste oplossing voor de anderhalvemetereconomie, waar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hun voordeel mee kunnen doen, is 7500 euro waard. Dat is namelijk de prijs voor de 1,5 meter innovatie challenge die dinsdag van start is gegaan. MKB-Nederland, VNO-NCW en andere partners hopen met de wedstrijd goede ideeën binnen te krijgen die ze kunnen delen met andere ondernemers.

Het gaat volgens de initiatiefnemers om slimme, concrete ideeën en oplossingen die snel ten uitvoer kunnen worden gebracht. Ze moeten betrekking hebben op afstand houden, hygiëne, inzet van personeel, beschermingsmaatregelen of gedragsbeïnvloeding van klanten en of medewerkers. Het insturen van de ideeën kan tot 3 juli.

'Het eerste moment met onze vaste bezoekers was ontroerend'

'Het eerste moment met onze vaste bezoekers was ontroerend.' Dat vertelde Cees Debets van Het Nationale Theater dinsdagochtend in Muijs in de Morgen. Daar blikte hij terug op de eerste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland. De dertig mensen die maandag welkom waren, zaten op stoeltjes die ver uit elkaar op het toneel van de schouwburg waren neergezet. 'Dat is goed bevallen, dan benadruk je de intimiteit.' Al vindt Debets het spelen voor dertig mensen in zo'n mooie zaal waar zoveel mensen in kunnen 'eigenlijk absurd'.

Reizigersvereniging opent coronameldpunt

Reizigersvereniging Rover opent een meldpunt voor klachten over de coronamaatregelen in het openbaar vervoer. Via de webpagina www.meldpunt-corona.nl wil Rover zicht krijgen op het gebruik van en toezicht op mondkapjes, het beschikbare aantal zitplaatsen en andere regulerende maatregelen ter beteugeling van de verspreiding van het coronavirus.

Linkse partijen willen nog eens 700 miljoen steun voor cultuur

De linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet nog eens zevenhonderd miljoen euro uittrekt voor steun aan de kunst- en cultuursector. Het kabinet maakte eerder bekend driehonderd miljoen vrij te maken voor deze sector om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Het extra geld moet worden gebruikt voor onder meer het kwijtschelden van huur (tweehonderd miljoen). Ook willen de partijen tweehonderd miljoen extra voor circa 30.000 zelfstandigen die door de coronacrisis zonder inkomen zitten en niet in aanmerking zouden komen voor de bestaande steunmaatregelen.

'We moeten minder zakelijk gaan reizen'

Vijftig grote Nederlandse bedrijven beperken, ook nu de vervoersmaatregelen vanwege het coronavirus zijn versoepeld, de reizen van hun medewerkers. De organisaties moedigen medewerkers aan buiten de spits te reizen of de fiets te gebruiken. Deelnemers zijn onder meer Rabobank, Schiphol Groep, VodafoneZiggo en Royal HaskoningDHV Nederland. Volgens de coalitie laat de coronacrisis zien dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan.

'Achterstand leerlingen werken we wel weer bij'

'De vlag hangt uit, de rode loper leggen we neer en de vriezer ligt vol ijsjes.' De heropening van de middelbare scholen voor grotere groepen leerlingen moet in Gouda bij scholengemeenschap De Goudse Waarden dinsdag een feestje worden. Dat vertelt Maria van Welie. Volgens haar is het goed gelukt om het schoolgebouw 'anderhalvemeter-proof' te maken. 'Dat is niet zo ingewikkeld, maar het gaat om het handhaven.' Over de achterstanden die leerlingen tijdens de afgelopen weken thuis wellicht hebben opgelopen maakt ze zich niet druk. 'Ik denk dat dit allemaal wel in te halen is. Dat werken we wel weer bij.'

Gevangenis Alphen versoepelt met bezoek en verlof

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) start vanaf dinsdag gefaseerd met het versoepelen van de coronamaatregelen. Bezoek en verlof voor gedetineerden wordt op kleine schaal weer mogelijk. In drie gevangenissen, waaronder de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn, start een proef met bezoek achter plexiglas.

Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling met mondkapjes

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro en op de pont is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.

Burgemeesters weer bij elkaar voor overleg coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's komen dinsdagavond bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio's. Ze blikken onder meer terug op het afgelopen Pinksterweekeinde. Vanaf maandag, Eerste Pinksterdag, mogen terrassen weer open en ook musea, bioscopen en theaters ontvangen weer publiek ontvangen.

Middelbare scholen weer open na wekenlange sluiting

Middelbare scholen openen dinsdag weer hun deuren voor grotere groepen leerlingen. De scholen waren sinds half maart gesloten voor veruit de meeste scholieren. De laatste weken voor de zomervakantie mogen de leerlingen weer hun schoolgebouw in, maar niet met zijn allen tegelijk. En ze moeten uit voorzorg anderhalve meter afstand houden van elkaar. Ook het personeel is daartoe verplicht.

Kritiek van D66 en CU op inzet zendmastdata

De noodwet om het RIVM te laten werken met zendmastdata om corona te bestrijden, krijgt kritiek van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. D66-Kamerlid Kees Verhoeven zegt in De Telegraaf 'niet heel enthousiast' te zijn en 'op dit moment niet in te zien op basis waarvan dit nodig is'. Het RIVM wil via de geanonimiseerde gegevens bekijken hoe groepen mensen zich door het land verplaatsen.

Tweede kans voor afgekeurde mondkapjes

Van miljoenen afgekeurde medische mondmaskers wordt bekeken of ze alsnog kunnen worden ingezet in de zorg of daarbuiten. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten aan De Telegraaf. Het betreft volgens een woordvoerder van het departement mondmaskers FFP-2 die wel voldoen aan de eisen op het gebied van filtrage, maar niet geheel passend zijn op het gelaat. Mogelijk kunnen deze maskers met een gebruikersinstructie voor het passend maken van het masker op het gelaat alsnog worden ingezet in de zorg.

Omzet reisbranche fors gedaald door coronacrisis

De omzet van de reisbranche in Nederland, met bijvoorbeeld reisbemiddelaars en touroperators, is in het eerste kwartaal met meer dan negentien procent gedaald vergeleken met een jaar eerder vanwege de coronacrisis. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.