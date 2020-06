Goed nieuws voor wie snakt naar regen, die is in aantocht

Goed nieuws voor wie na de wekenlange droogte snakt naar wat regen. Die is in aantocht, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Het is even gedaan met de warmte.'

Het voorbije pinksterweekend noemt Mizee een 'hele mooie afsluiter van de recordzonnige lente'. Maandag begon namelijk de meteorologische zomer. 'Deze lente was zelfs zonniger dan bijna alle vorige zomers.' De temperatuur was in het verlengde Pinksterweekend ook aangenaam. Maandag haalden we 23 graden, in het weekend zelfs 25. 'En we krijgen er nog een dag bij.'

Deze dinsdag wordt het namelijk 25 of 26 graden. 'Maar boven het westen van het land ligt al een zwakke storing', vertelt Mizee. 'Daardoor kan er zich een lagedrukgebied vormen. Rond de middag zorgt een noordwesten wind voor koelere lucht. Dan daalt de temperatuur naar 22 of 23 graden en later op de dag gaat die nog iets verder omlaag en dan is het even gedaan met de warmte.'

Depressie op de Noordzee

Woensdag zien we nog wel af en toe de zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Dan komt de temperatuur niet hoger dan 20 graden. 'En donderdag is het bewolkt, moeten we rekening houden met plaatselijke buien en wordt het maar 15 graden. De dagen daarna is het ronduit wisselvallig dankzij een depressie op de Noordzee.'