In het ziekenhuis bevallen met je eigen kraamhulp in opmars: 'Ontspannen en vertrouwd'

Voor het eerst is het in onze regio op grote schaal mogelijk om kraamhulp al bij de bevalling in het ziekenhuis te krijgen. Door een samenwerking tussen tien kraamhulpbedrijven en de ziekenhuizen van het Haagse HMC, kunnen de taken van een verpleegkundige tijdens een bevalling door een kraamverzorgende worden overgenomen. 'De kwaliteit van de zorg staat hierbij voorop.'

'We wilden af van de wisselende gezichten tijdens een bevalling', legt Frederiek Engelbert van Bevervoorde van van de kinderafdeling van het HMC uit. 'Verpleegkundigen assisteerden soms bij meerdere bevallingen tegelijk en daarnaast hield een dienst soms tijdens een bevalling op.' Dat kwam de rust en aandacht die nodig is niet altijd ten goede.

Het ziekenhuis kijkt daarbij naar onderzoek waaruit is gebleken dat één op één zorg leidt tot minder gebruik van pijnstillers en de duur van bevalling verkort. 'Dat is allemaal in het voordeel van de gezondheid van de patiënt, en het werk van de verloskundigen', duidt Engelbert van Bevervoorde de keuze.

Kraamhulp in het ziekenhuis neemt toe

Wie er voor kiest om zonder medische noodzaak in het ziekenhuis te bevallen, kan dat bij HMC sinds afgelopen maand daarom met de eigen kraamhulp doen. In onze regio is dat verder alleen bij het HagaZiekenhuis mogelijk. Andere ziekenhuizen zijn nog niet zover.

De kraamhulp naast het ziekenhuisbed is ook nog geen gemeengoed in de rest van ons land. Toch neemt het aantal ziekenhuizen dat de kraamzorg binnen de eigen muren toestaat toe. De reden daarvoor is niet eenduidig, maar enkele instellingen zien dit als een manier om een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen op te vangen.

Verpleegkundige voor medische noodzaak

Dat is bij het HMC niet de achterliggende gedachte. 'Nee, we passen niets aan aan onze bezetting, omdat we altijd verpleegkundigen nodig zullen hebben voor als de bevalling daar om vraagt', legt Engelbert van Bevervoorde. 'De werkdruk wordt zo wel anders verdeeld, maar ook voor onze verpleegkundigen geldt dat zij zich juist meer op de medisch zwaardere bevallingen kunnen richten.'

Het eerste kindje dat met hulp van kraamzorg in het HMC Westeinde Ziekenhuis werd geboren is baby James. Voor zijn moeder Cora Pearce (34) was dat een hele andere ervaring dan toen haar eerste kind werd geboren.

'Een stuk fijner'

'Het is natuurlijk zo'n intiem moment, waarbij dan ineens zoveel verschillen onbekende mensen met je meekijken', trekt Pearce de vergelijking met die eerste keer. 'Nu was mijn kraamverzorgster er constant bij en dan hoef je bij thuiskomst niet zoveel meer uit te leggen. Je hebt het samen beleefd, dan maakt dat de overgang naar huis een stuk fijner.'

Volgens Frederiek Engelbert van Bevervoorde is er voor de kraamhulp in het ziekenhuis net als in de thuissituatie een eigen bijdrage, afhankelijk van de zorgverzekeraar. De uren gaan niet af van de 49 uur zorg die je doorgaans thuis krijgt in de kraamweek. Daarnaast is deze specifieke kraamzorg vooralsnog alleen mogelijk via de tien aangesloten bedrijven. Vanaf 2021 hoopt het HMC een samenwerking met alle kraamzorginstellingen in de Haagse regio aan te kunnen gaan.