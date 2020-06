Leidse verkrachtingsverdachte nu ook vast voor aanranding

De 21-jarige verdachte van twee verkrachtingen in Leiden zit nu ook vast voor een derde feit: een aanranding van een vrouw op 26 oktober vorig jaar. De officier van justitie vroeg dinsdag tijdens een tussentijdse zitting om de gevangenhouding hiervoor, de rechter stemde daarmee in. Leiden was eind vorig jaar in de ban van een serie aanrandingen van jonge vrouwen.

De verdachte zou toegeslagen hebben op 26 oktober, 6 november en op 4 december, in Leiden. Bij de laatste twee zaken is er volgens het Openbaar Ministerie (OM) sprake van verkrachting. Zo zou hij in december een van de slachtoffers een nis in hebben getrokken in de Doelensteeg en haar daar hebben misbruikt. In november werd een van de slachtoffers achtervolgd, op de grond geduwd en had hij zich aan haar vergrepen.

Eind oktober was er volgens justitie sprake van aanranding. De man zou toen op een bankje zijn gaan zitten naast zijn slachtoffer en haar bovenbeen en borsten hebben betast. Ook zou hij gevraagd hebben: 'Wat voor cupmaat heb je?' Na de incidenten ontstond onrust in Leiden onder studentes. De gemeente organiseerde naar aanleiding daarvan een aantal informatieavonden. Burgemeester Henri Lenferink sprak destijds tegen dat er sprak was van een serieverkrachter.

Schorsing

De verdachte vroeg dinsdag op de zitting om zijn proces in vrijheid te mogen af wachten. 'Desnoods met een enkelband', zei hij. 'De schorsing is belangrijk voor mij.' Justitie wilde dat de man vast zou blijven zitten. 'Het zal heel veel ophef in Leiden zorgen als meneer wordt vrijgelaten', volgens de officier van justitie. Ook is er kans op herhaling, volgens deskundigen.

Ook de rechter vond dat de man in de cel moest blijven. De 21-jarige zit op dit moment vast in Rotterdam maar wordt overgeplaatst naar een jeugdinrichting. De zaak wordt op 24 augustus inhoudelijk behandeld.

LEES OOK:

Politie surveilleert extra in Leidse binnenstad na meldingen over aanrander

Leidse studenten ongerust na nieuwe melding aanranding: 'Ik voel me minder veilig'