Demonstratie Black Lives Matter verplaatst naar Malieveld

De organisatie roept demonstranten op om mondkapjes te dragen, de anderhalve meter afstand in acht te nemen en zo min mogelijk dingen aan te raken. Ook worden er looproutes aangelegd, en geldt er 'eenrichtingsverkeer' op het Malieveld. De gemeente zegt dat als het alsnog mis gaat, de organisatie de demonstratie zelf moet beëindigen. Een woordvoerder zegt ook dat de gemeente mondkapjes gaat uitdelen aan demonstranten die ze niet bij zich hebben. Of dat inderdaad gedaan gaat worden kan de gemeente niet zeggen.

De demonstratie begint dinsdagavond om 18 uur.

Dood George Floyd

Aanleiding voor de demonstratie is de dood van de 46-jarige George Floyd in de Verenigde Staten. Dat staat volgens Black Lives Matter symbool voor discriminatie van mensen met een zwarte huidskleur in de hele wereld, dus ook in Nederland. Een demonstratie in Amsterdam deed maandagavond veel stof opwaaien omdat het enorm druk was op de Dam, en de demonstranten onvoldoende afstand van elkaar hebben gehouden.

In Amsterdam werd maandag gedemonstreerd tegen het politiegeweld in de VS | Foto: ANP

Het is onduidelijk hoeveel mensen in Den Haag worden verwacht bij de demonstratie. 'Als we afgaan op de Facebookmeldingen worden het er enkele honderden', zegt de woordvoerder. 'Maar het kan ook zijn dat mensen na Amsterdam juist wegblijven. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat demonstranten juist nu massaal naar Den Haag komen. Wij overschatten nu liever dan dat we er straks achter komen dat we het aantal hebben onderschat.'

Rotterdam: maximaal tachtig demonstranten

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maakte dinsdag duidelijk dat in zijn stad maximaal tachtig demonstranten zijn toegestaan bij een soortgelijke demonstratie woensdag. Als er meer mensen komen 'gaat de demonstratie niet door', zei hij in een uitzending van Radio Rijnmond. De demonstratie in Rotterdam wordt op het Schouwburgplein gehouden, en dat plein is hiervoor eigenlijk niet geschikt, zegt de gemeente.