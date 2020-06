Leerlingen en docenten blij met heropening middelbare scholen: 'Vooral vanwege het samenzijn'

Het Sint-Maartenscollege kiest ervoor kinderen nu zoveel mogelijk naar school te laten komen, maar niet allemaal tegelijkertijd. 'De ene dag de ene helft, de andere dag de andere helft', vertelt rector Ajolt Elsakkers.

De leerlingen zijn ingedeeld in groep A of B. Alleen kwetsbare leerlingen gaan iedere dag naar school. 'Elke leerling krijgt voordat hij of zij naar school komt te horen tot welke groep hij of zij behoort.' In het gebouw zijn looproutes aangegeven voor de verschillende groepen, in drie verschillende kleuren. Die kruisen elkaar niet en de onder- en bovenbouw zijn gescheiden van elkaar. 'En ook in de klas wordt anderhalve meter afstand van elkaar gehouden', vertelt de rector. 'We zitten met niet meer dan vijftien in een klas.'

Rector heet de leerlingen welkom op het Sint-Maartenscollege in Voorburg. I Foto: Omroep West

Sociale cohesie

Ook hij is blij dat de leerlingen weer in groten getale naar school kunnen. 'Niet alleen omdat op afstand lesgeven lastig is, maar vooral vanwege het samenzijn, de sociale cohesie. Anders zouden leerlingen inclusief de zomervakantie dadelijk een halfjaar niet op school zijn.'

Toch werken sommige leraren van het Sint-Maartenscollege nog vanuit huis, omdat zij behoren tot een risicogroep. 'Maar dat zijn er maar een paar', vertelt Elsakker. 'Zij geven dan les via een videoverbinding. De leerlingen zitten dan wel gewoon met elkaar in een klaslokaal en er is een surveillant bij hen voor de begeleiding.'

Vrij veel structuur

Volgens de rector is het Sint-Maartenscollege een school 'met vrij veel structuur'. 'Dit vinden we belangrijk. Met het hervatten van de lessen proberen we het stukje structuur weer een beetje terug te brengen bij de leerlingen, zodat ze weer in het ritme van de school komen.'

Tekendocent Barbara verduidelijkt: 'Bij veel leerlingen gaat het werken vanuit huis wel goed, maar een aantal vindt het toch zwaar. Die hebben school nodig om door het lesmateriaal te komen.'