Verdachte in zaak-dode vrouw Ter Aar is echtgenoot van slachtoffer

De politie kan nog niet meer zeggen over de omstandigheden van de dood van een 34-jarige vrouw in Ter Aar. Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag gevonden in haar huis, volgens de politie 'onder verdachte omstandigheden'. Haar 46-jarige echtgenoot werd aangehouden. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Voor het huis liggen maandag enkele bossen bloemen op de stoep. 'Gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder', staat er op een kaartje, 'wij wensen jullie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.' Een vrouw die bloemen komt leggen vertelt dat ze het slachtoffer kent van de taalcursus. 'Ik wist dat het huwelijk niet zo goed was, maar dit verwacht je toch niet.'

Andere buren hebben het over rustige mensen, met wie weinig contact was. De voordeur van het huis is verzegeld door de politie. De verdachte wordt nog verhoord. Of hij al iets heeft verteld over wat er zaterdagnacht is gebeurd in het huis is nog niet bekend.