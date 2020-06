Rotterdam The Hague Airport hoopt snel weer op te starten

In april 2020 reisden bijna 134.000 passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde in april met 25 procent tot 103.000 ton aan vervoerd gewicht.

Vanwege het coronavirus hebben veel landen in maart beperkende maatregelen voor de luchtvaart afgekondigd. Het aantal vluchten in het handelsverkeer daalde hierdoor in april 2020 met ruim negentig procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 48.000 vluchten. De gemiddelde bezettingsgraad per vlucht kelderde van 82 procent vorig jaar april naar 29 procent in april 2020.

Ready for take-off

'We zijn bezig om weer op te starten', vertelt De Jong van Rotterdam The Hague Airport. 'We bereiden ons voor op de anderhalvemeter-richtlijnen die we gaan doorvoeren op onze luchthaven.' Zo hangen overal spatschermen en is er belijning op de grond aangebracht. 'Dit gebeurt er nu achter de schermen, zodat we er klaar voor zijn op het moment dat een airline zegt: we willen het weer gaan proberen.'

Tot nu toe heeft geen airline zich nog gemeld om weer te gaan vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport. 'Wanneer dat wel zo is, daar heb ik geen zicht op. We hopen dat het zo langzamerhand weer gaat opstarten. Op een veilige manier voor passagiers en personeel.'

Maatregelen op Rotterdam The Hague Airport | Foto: Omroep West

Trauma- en politiehelikopter

En dus was en is het rustig op de luchthaven. 'Af en toe komen nieuwsgierige mensen kijken hoe leeg het hier is. Het is een bizarre tijd waarin we leven', zei De Jong al eerder. Het aantal commerciële vluchten is gedaald naar nul.

Het enige vliegverkeer dat nog vanaf de luchthaven vliegt de laatste weken is het zogeheten maatschappelijke en het zakelijke vliegverkeer. 'Bij maatschappelijk vliegverkeer gaat het om trauma- of politiehelikopters die vanaf onze luchthaven opstijgen. Dat faciliteren we nog steeds. Ook zijn er privéjets van onder meer Shell die nog vliegen.'

Financiële klap

Wat de coronacrisis financieel voor de luchthaven betekent, is nog niet duidelijk. 'Die cijfers heb ik nu niet, die balans moet nog worden opgemaakt', zegt de woordvoerder. 'Maar je moet je voorstellen dat de inkomsten naar nul zijn gedaald. Havengelden en parkeerinkomsten zijn een belangrijke inkomstenbron en die is stilgevallen, net als de horeca.' Toch is Rotterdam The Hague Airport volgens de woordvoerder een sterke organisatie. 'En we zijn onderdeel van de Schiphol Groep, dus er is wat lucht.'

