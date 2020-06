Overvaller lederwarenzaak Leiden: 'Sorry, I am desperate'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eigenaar van lederwarenwinkel Comtesse aan de Breestraat in Leiden is op dinsdag 10 maart alleen in de zaak. Rond 11.15 uur hoort hij het belletje van de voordeur, dat aangeeft dat er iemand binnenkomt. Hij gaat naar de toonbank, ziet een man staan en vraagt wat hij voor hem kan doen.

De man legt een briefje op de toonbank. Daar staat het volgende op: 'Dit is een overval. Druk geen alarmknop in. Bel geen 112 of politie. Haal het geld uit de kassa. Leg je portemonnee erbij.' Om zijn dreigement kracht bij te zetten, haalt hij een vuurwapen uit een rode plastic tas die hij bij zich heeft. Daarmee wordt het slachtoffer bedreigd.

'Ik doe hier niet aan mee'

De eigenaar is niet onder de indruk. 'Wat een flauwekul, ik doe hier niet aan mee. Ik heb hier geen zin in', zegt hij. Hij schuift het briefje terug in de richting van de overvaller. Die twijfelt even, haalt dan zijn schouders op, pakt het briefje en stopt het in zijn zak.

Ook het vuurwapen verdwijnt weer in de rode plastic tas en voordat de overvaller de winkel uitloopt, zegt hij 'Sorry, I am desperate.' Daarna verdwijnt hij in de richting van het Gangetje, zonder buit.

Bewakingsbeelden

De verdachte is zowel voor als na de overval gefilmd. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een vrij breed en stevig postuur. Hij draagt een grijs/bruin windjack, witte schoenen en heeft een rode plastic tas bij zich. De man sprak Engels, het briefje was in foutloos Nederlands geschreven.

De verdachte | Beeld: Politie

De man kwam aanlopen via de Breestraat en is na de overval naar de Botermarkt gelopen. De politie is op zoek naar mensen die de verdachte herkennen, of die hem hebben gezien in de buurt van de Breestraat, het Stadhuisplein en de Botermarkt in Leiden op dinsdag 10 maart tussen 11.00 en 11.30 uur.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876297

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem