Mannen stelen dure iPhone bij T-Mobile in Zoetermeer

Door goed samen te werken is het twee mannen gelukt om ongezien een dure iPhone 11 Pro te stelen bij de T-Mobile winkel in Zoetermeer. Ze hebben het showmodel los weten te krijgen en zijn met de telefoon van 1000 euro de winkel uit gelopen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De diefstal vindt plaats op maandag 18 november vorig jaar. De twee mannen komen afzonderlijk van elkaar de winkel aan de Promenade binnen en doen of ze een aantal telefoons bekijken. Een personeelslid wordt door één van hen op een vriendelijke manier afgewimpeld.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de mannen proberen om de beveiligingskabel van een telefoon los te maken. Dat lukt niet direct, maar even later krijgen ze met behulp van een stuk gereedschap een iPhone 11 Pro los. Ze kijken goed of het personeel ze niet in de gaten heeft en lopen vervolgens met de telefoon de winkel uit.

Weet u wie het zijn?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem