Winkeldief trapt beveiligde doos van GoPro camera kapot

Bij Mediamarkt in Rijswijk is een GoPro Hero8 gestolen. De camera's zitten in een beveiligde doos die bij de kassa wordt verwijderd, maar een winkeldief heeft de doos open gekregen door er een aantal keer hard op te trappen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandag 20 april komt de man het filiaal in winkelcentrum In de Bogaard binnen. Hij loopt direct naar het schap met de GoPro camera's, haalt er een doos uit en legt die op de grond. Vervolgens trapt hij een paar keer hard bovenop de doos, waardoor die kapot gaat.

De man loopt even weg, maar is al snel terug. Hij is nog even bezig om de doos helemaal open te krijgen. Als dat is gelukt, haalt hij de camera eruit en gooit de kapotte doos terug in het schap. De GoPro verdwijnt in zijn broek en de man loopt de winkel uit, zonder dat het alarm afgaat.

Weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem