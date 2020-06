Navigatiesysteem en stuur gestolen uit geparkeerde BMW in Zoetermeer

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op vrijdag 3 april even na 4.00 uur 's nachts komt er een man naar de BMW lopen. Die staat geparkeerd voor het huis van het slachtoffer aan de Goudenregenzoom in Zoetermeer. Waarschijnlijk heeft de man een valse sleutel, want hij krijgt de deur van de auto zonder moeite open.

De man stapt in en komt even later weer naar buiten met het stuur in zijn handen. Hij heeft ook een tas bij zich, waar het navigatiesysteem waarschijnlijk in zit. Het lijkt alsof hij de auto ook weer netjes afsluit voor hij wegloopt.

De verdachte | Beeld: Politie

Signalement verdachte

De man is tussen de 40 en 45 jaar oud en ongeveer 1,80 à 1,85 meter lang. Hij heeft kort donker haar en een normaal postuur. Hij draagt een donkere broek en een lichtere jas, met een embleem op de linkermouw, zo lijkt het op de beelden.

Uiteraard wil de politie weten wie de man is. Maar ook informatie over zijn werkwijze is welkom: hoe krijgt hij de auto zo makkelijk open? En is het opgevallen dat de gestolen onderdelen te koop zijn aangeboden?

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem