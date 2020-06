Demonstratie op Malieveld tegen racisme en politiegeweld

De demonstratie van Black Lives Matter Nederland op het Malieveld in Den Haag is van start gegaan. Aanleiding voor de demonstratie is de dood van de 46-jarige George Floyd in de Verenigde Staten. Dat staat volgens Black Lives Matter symbool voor discriminatie van mensen met een zwarte huidskleur in de hele wereld, dus ook in Nederland. Het Malieveld is inmiddels halfvol gestroomd. De demonstranten proberen goed afstand te houden.

De organisatie riep demonstranten dinsdag al op om mondkapjes te dragen, de anderhalve meter afstand in acht te nemen en zo min mogelijk dingen aan te raken. Ook zijn er looproutes aangelegd en geldt er 'eenrichtingsverkeer' op het Malieveld. De aankomst is aan de zijde van het Centraal Station en de Koekamp, het vertrek aan de kant van het Haagse bos. Daarnaast stelt de gemeente duizend mondkapjes beschikbaar voor noodgevallen. 'Maar neem je eigen mee', was de oproep van de organisatie.

De organisatie heeft rode stippen op het gras gespoten, zodat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden conform de coronaregels. Ook wordt er via een megafoon omgeroepen om niet te dicht bij elkaar te gaan staan en wordt benadrukt dat gezondheid het belangrijkste is. Mensen is ook gevraagd om met een armen wijd een rondje te draaien om te checken of ze op anderhalve meter van hun buurman of buurvrouw op het veld staan.

Namen genoemd van overledenen door politiegeweld

'Het hele Malieveld is op één knie gaan zitten met hun vuist omhoog', zegt verslaggever Sander Knura. 'Ook worden de namen voorgelezen van mensen die omgekomen zijn door politiegeweld.' Ook zijn er meerdere sprekers bij de demonstratie. 'Er wordt gesproken over politiegeweld, etnisch profileren en slavernij. Het is een brede discussie die door de sprekers wordt aangehaald en dat wordt goed ontvangen door het publiek.' Ook spreekt Knura veel mensen die 'erg aangeslagen' zijn door de gebeurtenis in de VS.

De gemeente Den Haag stelt geen maximum aan het aantal betogers, maar als de demonstranten te dicht bij elkaar komen moeten de organisatoren van het protest maatregelen nemen. 'In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden', zegt de gemeente Den Haag. 'Ik zie wel dat mensen elkaar respecteren en de ruimte geven', zegt een van de demonstranten ter plekke.

Ophef over drukte in Amsterdam

Het protest zou eerst op de Koekamp worden gehouden, maar is na overleg tussen de gemeente en de organisatie verplaatst naar het naastgelegen Malieveld. Dat is volgens de gemeente 'de grootst mogelijke locatie'. Het Malieveld is ruim vijf hectare groot.

Een demonstratie in Amsterdam deed maandagavond veel stof opwaaien, omdat het enorm druk was op de Dam en de demonstranten onvoldoende afstand van elkaar hebben gehouden. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam greep niet in, tot ongeloof van veel politici.

