ADO legt middenvelder Kees de Boer vast

De Boer is een controlerende middenvelder, die in jeugdelftallen van FC Volendam en Ajax speelde. In de zomer van 2017 maakte het talent de oversteek naar Swansea City, waarvoor hij in augustus 2019 debuteerde in de League Cup.

Martin Jol (technisch directeur) over de nieuwe speler: 'We zijn zeer tevreden met de komst van Kees, een jongen waar nog veel rek in zit. Hij is een middenvelder met een brede basis, die veel dingen gemakkelijk afgaat. Er kan een mooie voetbaltoekomst voor Kees weggelegd zijn, zeker als hij nog een paar specifieke elementen weet toe te voegen aan zijn spel.'

