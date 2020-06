April (18) spreekt tijdens demonstratie op Malieveld: 'Ik wil een betere wereld voor mijn generatie'

Op haar kleine kamertje in haar ouderlijk huis in de Rotterdamse wijk Hillegersberg legt ze uit dat ze wel van de spontane acties is. 'Dus ik ging met vrienden allemaal app-groepen maken en op een gegeven moment kwam ik ook in contact met de Nederlandse afdeling van Black Lives Matter. Die vroegen of ik op de demonstratie in Den Haag wilde speechen.'

Een beetje spanning voor de speech is er wel, maar ze heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. 'Ik vind het al heel mooi dat we allemaal samenkomen.' Haar boodschap is dat het politiegeweld in de VS maar ook in Europa moet stoppen. 'En natuurlijk dat zwarte mensen minder gediscrimineerd moeten worden.'

'Racisme is niet alleen een Amerikaans ding'

Het overkomt haarzelf bijna dagelijks. 'Ook omdat ik op social media mijn mening uit. En dan word je bijvoorbeeld een aap of een slaaf genoemd. Dat gaat echt nergens over. Racisme is echt niet alleen een Amerikaans ding, maar dat denken veel witte Nederlanders wel.'

Hoop heeft ze nog wel, dat racisme ooit minder wordt. 'Ik wil een betere wereld voor mijn generatie. Dat we niet allemaal hetzelfde hoeven mee te maken als onze ouders en opa's en oma's.'

