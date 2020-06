Anderhalf jaar cel geëist tegen Haagse onderwijzer vanwege ontucht met stagiaire

Het slachtoffer had in haar jeugd in het Laakkwartier in Den Haag op de basisschool van de verdachte gezeten. Toen ze enkele jaren later voor haar middelbare school stage moest lopen, regelde ze een plek bij hem in de klas. In de kerstvakantie vorig jaar bracht ze hem aan huis een oude klassenfoto, die ze voor hem had ingelijst als kerstcadeau.

Hij vroeg haar binnen en bood haar iets te drinken aan. Ze gaven elkaar knuffels waarna de leraar haar naar zijn bed tilde. Daar hadden ze seks. Het meisje verklaarde later dat ze te geshockeerd was om zich te verzetten tegen haar stagebegeleider. 'Had ik hem maar nooit een cadeautje gebracht', verzuchtte ze bij de politie.

Misbruik van het vertrouwen

De moeder van het meisje deed aangifte tegen de verdachte. Bij de zitting werd dinsdag een verklaring van de moeder opgelezen. 'Ze was altijd al een kwetsbaar meisje, mensen lopen makkelijk over haar heen', vertelde ze over haar dochter. 'De verdachte heeft misbruik gemaakt van ons vertrouwen in hem.'

Volgens de officier van justitie kan het misbruik de leraar zwaar aangerekend worden, omdat het seksuele contact met de stagiaire erg ver ging. Daarom eiste ze een celstraf van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. 'Hoe kun je als tiener bedenken dat jouw meester van de basisschool zich aan jou zal vergrijpen. Nota bene als je een cadeautje komt brengen.'

Niet meer voor de klas

De Hagenaar ontkende bij de rechtbank dat hij zich aangetrokken voelt tot pubermeisjes. Hij accepteert wel dat hij niet meer in het onderwijs werkzaam kan zijn, vanwege de ontucht. 'Het lesgeven zal ik voor altijd moeten opgeven.' De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

