Sporten in een tent: 'Bij veel sportscholen staan wat toestellen buiten, maar hier hebben we álles'

Een vijfhonderd vierkante meter grote partytent. Normaal zou het dé plek zijn voor een feestje of bruiloft, maar vanaf afgelopen weekend kunnen fitnessfanaten hier terecht om hun spierballen weer eens écht goed op te pompen. Initiatiefnemer Jeroen van der Wal: ‘We hopen dat we met Outdoor Gym Westland zoveel mogelijk mensen fit kunnen houden.'

'Goedemorgen, lang niet gezien!' Zo wordt een jongeman vriendelijk verwelkomd bij de ingang van Outdoor Gym Westland. Een vijfhonderd vierkante meter grote witte tent, op de plek waar normaal de Lierse ijsbaan staat. 'Ik heb het wel gemist hoor,' lacht hij terug. De dame achter de balie wijst hem waar hij zijn handen mag desinfecteren. 'En hier je naam graag noteren. We houden elke dag bij wie er geweest zijn. Dat is voor het RIVM, mocht er iemand ziek worden.'

Hoewel sinds 11 mei buiten sporten alweer is toegestaan - en veel sportscholen daar gebruik van maken, door apparatuur buiten te plaatsen - was het voor WestCoastGym uit Monster en Rob's Health Centre uit De Lier niet genoeg. 'We willen een zo compleet mogelijke sportschool aanbieden aan onze klanten', vertelt Jeroen van der Wal, eigenaar van WestCoastGym. 'Bij veel sportscholen staan wel wat spinningstoestellen buiten, maar hier hebben we álles.'

Ongewenste gasten

Zowel vaste leden van de twee sportscholen, als mensen van buitenaf zijn welkom bij Outdoor Gym Westland. 'We hebben gezegd: iedereen mag lid worden. En als straks alles weer open is, kan iedereen gewoon terug naar zijn of haar eigen sportschool.' De reacties zijn positief. 'Ik ben er heel blij mee', reageert een sportende meneer. 'Vooral omdat er zoveel apparatuur staat. Het is precies hetzelfde als wanneer ik normaal naar de sportschool zou gaan.'

Toch lokt de tent ook ongewenste gasten. Van der Wal: 'Afgelopen weekend zijn er mensen binnen geweest. Er is niks gestolen, ik denk met name omdat er nog geen kleine materialen aanwezig waren. Maar fitnessspullen zijn ontzettend kostbaar. Uit voorzorg gaan we nu om de beurt elke nacht in een camper naast de tent slapen. Tja, je moet er wat voor over hebben.'

Strikte regels

In verband met de hygiëne zijn fitnessklanten verplicht zelf een handdoek mee te nemen, want er is geen mogelijkheid deze te huren. Verder is er geen toilet of kleedruimte aanwezig op de locatie, evenmin als kluisjes.

De ondernemers zijn op hun hoede. 'Het RIVM en de handhaving zullen veel komen controleren, dus blijf niet hangen', waarschuwt Van der Wal. De regels zijn strikt: geen losse lessen, geen proeflessen en er is ook geen mogelijkheid om een vriend of vriendin een keer mee te nemen.

Tot 1 september

De eigenaren hebben het voornemen de tent - ook als de echte sportscholen per 1 juli alweer open mogen - tot 1 september te laten staan. 'Als we al 1 juli open mogen, zal dat zeker nog met restricties zijn. Dat betekent dat heel veel mensen alsnog niet kunnen sporten omdat er maar een beperkt aantal mensen naar binnen mag. Hier kunnen ze dan wel terecht.'

