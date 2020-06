Corona: Dodental stijgt met tien; negen nieuwe ziekenhuisopnames

De belangrijkste punten van dit moment:

Het officiële dodental in Nederland staat sinds woensdag op 5977.

Er liggen nog 154 coronapatiënten op de intensive care.

Al bijna 16.000 afspraken voor coronatest GGD

Uitbetaling vakantiegeld laat door crisis vaker op zich wachten

Basisschool in Den Haag sluit deuren vanwege coronagevallen bij leerkrachten

Basisschool De Spingbok in de Haagse wijk Transvaal heeft de deuren gesloten vanwege twee positieve coronagevallen bij leerkrachten. Zeven leerlingen hebben symptomen van corona. Zij moeten nog getest worden. Dat bevestigt koepelorganisatie De Haagse Scholen aan Omroep West.

Officieel dodental coronavirus stijgt met 10 naar 5977

Het aantal overledenen in Nederland van wie vaststaat dat ze besmet waren met het coronavirus is gestegen met tien. In de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat het totale dodental nu op 5977.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms later doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn negen nieuwe coronapatiënten opgenomen. Ook die gegevens komen soms pas later binnen.

ANBO ziet internetgebruik ouderen flink toenemen door coronacrisis

De coronacrisis heeft het internetgebruik van ouderen flink opgestuwd. Volgens een peiling van ouderenbond ANBO onder 4000 mensen is een derde van de ouderen die voor de virusuitbraak niet op internet zaten er alsnog gebruik van gaan maken. Senioren die al online waren, zijn vaak meer met internet gaan doen.

'Bijzondere gesprekken over de impact van corona'

Premier Mark Rutte was woensdagochtend te gast bij de Zuiderpark Service Apotheek in Den Haag. Daar had hij naar eigen zeggen 'bijzondere en uiteenlopende gesprekken met apothekers en huisartsen over de impact van corona'. Hij had het met hen over hun ervaringen met het virus en over hun rol in de strijd tegen huiselijk geweld. 'Belangrijk werk!'

Daarna sprak hij de manager van café-restaurant Luden over hoe haar zaak is aangepast en over de afspraken met aangrenzende horecagelegenheden over de terrasruimte. 'Zo kunnen zoveel mogelijk mensen op een veilige manier genieten van de horeca op het Plein.'

Bonden vanwege coronacrisis akkoord met oude cao wegtransport

De coronacrisis heeft onderhandelingen over een nieuwe cao voor goederenvervoer dusdanig bemoeilijkt, dat vakbonden hebben ingestemd met verlenging van de oude arbeidsovereenkomst. Dat meldt FNV, die anders vreesde voor slechtere arbeidsvoorwaarden voor transportpersoneel.

Nertsenfokkerijen met coronabesmettingen worden geruimd

Een aantal Brabantse nertsenfokkerijen waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, wordt geruimd. Dat bevestigen ingewijden. Het gaat om acht fokkerijen waar de besmetting bevestigd is. Op een boerderij in het Limburgse Venray is de besmetting nog onzeker, dus de dieren daar worden vooralsnog niet geruimd.

Jeugdzorg ontevreden over stop omzetgarantie

Verschillende organisaties voor zorg aan jeugd zijn "onaangenaam verrast" door het bericht dat de garantie voor hun omzet na 1 juli stopt. Dat schrijven de branches, waaronder Jeugdzorg Nederland, aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet. Ze verwachten dat de RIVM-richtlijnen tegen het coronavirus ook in deze sector na 1 juli flinke kosten en inkomstenderving met zich meebrengen.

Kabinet hoopt steunloket flexwerkers deze maand te openen

Het kabinet gaat toch aan de slag met een steunregeling voor ontslagen flexwerkers die net buiten de bestaande coronamaatregelen vallen. Uitkeringsorganisatie UWV streeft ernaar het loket op 22 juni te openen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) had de regeling als optie voorgesteld aan de Tweede Kamer, met de kanttekening dat ze 'grote nadelen kent'. Op initiatief van D66 en de PvdA stemde de Kamer toch voor de regeling.

Veteranendag zonder defilé vanwege coronapandemie

De Nederlandse Veteranendag ziet er dit jaar anders uit dan anders. Vanwege de coronamaatregelen is er op 27 juni geen Nationaal Defilé door de binnenstad van Den Haag. In plaats daarvan worden de 111.000 veteranen geëerd met een speciaal programma vanuit de Ridderzaal.

Thuiswerkers steeds tevredener over hun werksituatie

Sinds het begin van de coronamaatregelen zijn thuiswerkers tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dat melden Nationale-Nederlanden en HR-bedrijf Crunchr op basis van een onderzoek onder bijna 2000 thuiswerkers. Aan het begin van de lockdown zei 83 procent goed vanuit huis te kunnen werken, eind mei is dat negentig procent.

Huur winkels deels kwijtgescholden na nieuw steunakkoord

De retailsector en de vastgoedsector hebben na weken onderhandelen nieuwe richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen krijgen met problemen door de coronacrisis. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om in de maanden april en mei vijftig procent van de huur kwijt te schelden en de huur van juni voor vijftig procent door te schuiven naar volgend jaar.

Al bijna 16.000 afspraken voor coronatest GGD

Via het landelijke afsprakennummer voor een coronatest zijn al bijna 16.000 afspraken gemaakt. Er waren woensdagochtend landelijk bijna 9600 tests afgenomen en 94 mensen positief bevonden. Dat meldt de GGD. De gratis afsprakenlijn - 0800-1202 - ging maandag om 8.00 uur open. Aanvankelijk was de toestroom zo groot dat de systemen overbelast raakten.

Streep door Gouden Pet-festival Leiden

Het Gouden Pet-festival in Leiden gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. 'Ondanks de inzet van de vrijwilligers die er al een jaar lang aan werken en een brainstormsessie om een alternatief voor de editie van 28 juni op poten te zetten', zo laat de organisatie weten. 'Uitstel is geen optie want in het najaar zijn er ook nog te veel onzekerheden vanwege de vele en terechte regels van het RIVM die wij in acht moeten nemen. Wij kiezen voor veiligheid en gezondheid.'

'Uitbetaling vakantiegeld laat door crisis vaker op zich wachten'

Door de crisis wachten steeds meer werknemers op de uitbetaling van het vakantiegeld. Volgens het Meldpunt Vakantiegeld van vakbond CNV is dit met name in de evenementensector aan de orde. Maar ook in de horeca en bij contactberoepen als kappers en schoonheidssalons wordt het geduld van het personeel op de proef gesteld.

Reizigersvervoer Rotterdam The Hague Airport ligt compleet stil

In de maand april is het passagiersvervoer van en naar Rotterdam The Hague Airport compleet stil komen te liggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk gezien daalde het aantal reizigers via luchthavens met 98 procent. 'We hopen snel weer op te starten, want de inkomsten zijn daarmee ook gedaald naar nul', zegt luchthavenwoordvoerder Raymond de Jong.

Minister opent coronatestlocatie GGD in Nootdorp

Minister Hugo de Jonge opent woensdagochtend de nieuwe coronatestlocatie van de GGD in Nootdorp officieel. De vorige locatie, in de parkeergarage van het Van der Valk-hotel aan de Gildeweg, is ingeruild voor een plekje op het parkeerterrein buiten. 'Een nog grotere faciliteit', vertelt directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden.

Bij de test gaat een wattenstaafje diep de neus in | Foto: Omroep West

Meer zomereenzaamheid onder ouderen door coronacrisis

Liefst een derde van de senioren verwacht deze zomer last te hebben van eenzaamheid en somberheid. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. 'Dit percentage is aanzienlijk hoger dan de twintig procent die aangeeft altijd last van zomereenzaamheid te hebben. Het vooruitzicht om niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin.'

Schuldhulpverleners verwachten forse toename hulpzoekers

Schuldhulpverleners vrezen voor een grote toename van hulpverzoeken wegens betalingsproblemen door de coronacrisis. Veel aanvragen komen van groepen mensen die voorheen nooit om advies of bemiddeling rond schulden aanklopten, verwacht de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Daarbij doemt het gevaar op dat de schuldhulpverlening in veel gemeentes overbelast raakt, schrijft de organisatie in haar jaarverslag.

Kabinet geeft duidelijkheid over basisscholen en zomervakantie

Het coronacrisisteam van het kabinet buigt zich woensdag over de vraag of Nederland nog wat verder van het slot kan. Nederlanders krijgen volgens ingewijden sowieso te horen dat ze binnenkort weer makkelijker binnen Europa op vakantie kunnen en de basisscholen krijgen uitsluitsel of ze volgende week inderdaad weer helemaal open mogen.

'Stijging immuniteit coronavirus 'bescheiden'

Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld. Dat is een 'bescheiden stijging' ten opzichte van de drie procent die werd gemeten in april. Het kan zo nog twee jaar duren voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt. Dat blijkt volgens het AD uit de cijfers van de tweede ronde van het grootschalige onderzoek naar groepsimmuniteit in Nederland bij de bloedbanken van Sanquin.

TNO: door crisis meer druk op vast personeel

Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt, maar de druk op vaste werknemers neemt alleen maar toe. Dat benadrukt TNO in De Telegraaf. Het onderzoeksinstituut presenteert woensdag de resultaten van de tweejaarlijkse werkgeversenquête, die eind vorig jaar onder 4500 werkgevers - zowel bedrijfsleven als overheid en non-profit - werd afgenomen. TNO wijst erop dat veel bedrijven afstand nemen van een deel van hun flexibele schil. 'Om dan toch met veranderingen zoals digitalisering en technologisering te kunnen omgaan, is het belangrijk dat vaste werknemers breed inzetbaar zijn.'