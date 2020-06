Corona: 'Stijging immuniteit coronavirus 'bescheiden'

De belangrijkste punten van dit moment:

Het officiële dodental in Nederland staat sinds dinsdag op 5967.

Er liggen nog 154 coronapatiënten op de intensive care.

Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld.

Teruglezen wat er dinsdag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.

'Uitbetaling vakantiegeld laat door crisis vaker op zich wachten'

Door de crisis wachten steeds meer werknemers op de uitbetaling van het vakantiegeld. Volgens het Meldpunt Vakantiegeld van vakbond CNV is dit met name in de evenementensector aan de orde. Maar ook in de horeca en bij contactberoepen als kappers en schoonheidssalons wordt het geduld van het personeel op de proef gesteld.

Minister opent coronatestlocatie GGD in Nootdorp

Minister Hugo de Jonge opent woensdagochtend de nieuwe coronatestlocatie van de GGD in Nootdorp officieel. De vorige locatie, in de parkeergarage van het Van der Valk-hotel aan de Gildeweg, is ingeruild voor een plekje op het parkeerterrein buiten. 'Een nog grotere faciliteit', vertelt directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden.

Bij de test gaat een wattenstaafje diep de neus in | Foto: Omroep West

Meer zomereenzaamheid onder ouderen door coronacrisis

Liefst een derde van de senioren verwacht deze zomer last te hebben van eenzaamheid en somberheid. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. 'Dit percentage is aanzienlijk hoger dan de twintig procent die aangeeft altijd last van zomereenzaamheid te hebben. Het vooruitzicht om niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin.'

Schuldhulpverleners verwachten forse toename hulpzoekers

Schuldhulpverleners vrezen voor een grote toename van hulpverzoeken wegens betalingsproblemen door de coronacrisis. Veel aanvragen komen van groepen mensen die voorheen nooit om advies of bemiddeling rond schulden aanklopten, verwacht de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Daarbij doemt het gevaar op dat de schuldhulpverlening in veel gemeentes overbelast raakt, schrijft de organisatie in haar jaarverslag.

Kabinet geeft duidelijkheid over basisscholen en zomervakantie

Het coronacrisisteam van het kabinet buigt zich woensdag over de vraag of Nederland nog wat verder van het slot kan. Nederlanders krijgen volgens ingewijden sowieso te horen dat ze binnenkort weer makkelijker binnen Europa op vakantie kunnen en de basisscholen krijgen uitsluitsel of ze volgende week inderdaad weer helemaal open mogen.

'Stijging immuniteit coronavirus 'bescheiden'

Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus ontwikkeld. Dat is een 'bescheiden stijging' ten opzichte van de drie procent die werd gemeten in april. Het kan zo nog twee jaar duren voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt. Dat blijkt volgens het AD uit de cijfers van de tweede ronde van het grootschalige onderzoek naar groepsimmuniteit in Nederland bij de bloedbanken van Sanquin.

TNO: door crisis meer druk op vast personeel

Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt, maar de druk op vaste werknemers neemt alleen maar toe. Dat benadrukt TNO in De Telegraaf. Het onderzoeksinstituut presenteert woensdag de resultaten van de tweejaarlijkse werkgeversenquête, die eind vorig jaar onder 4500 werkgevers - zowel bedrijfsleven als overheid en non-profit - werd afgenomen. TNO wijst erop dat veel bedrijven afstand nemen van een deel van hun flexibele schil. 'Om dan toch met veranderingen zoals digitalisering en technologisering te kunnen omgaan, is het belangrijk dat vaste werknemers breed inzetbaar zijn.'

Scholen willen duidelijkheid over vervolg coronamaatregelen

Scholen in het voortgezet onderwijs willen meer duidelijkheid van het kabinet over de coronamaatregelen op scholen na de zomervakantie. Dat laat de VO-raad dinsdag weten. Scholen in het voortgezet gingen dinsdag voor het eerst weer open. Leerlingen en docenten moet anderhalve meter afstand bewaren, maar onduidelijk is nog of die regel ook na de zomervakantie van kracht blijft.

'Wat we van het kabinet vragen is duidelijkheid voor allen in en om het voortgezet onderwijs over wat we de komende tijd kunnen verwachten', zei Paul Rosenmöller van de VO-raad. 'Als het nodig is om het bestaande anderhalve meter regime ook na de vakantie nog maanden door te zetten roept dat de vraag op wat voor een langere periode het best denkbare onderwijs is voor al onze verschillende leerlingen en hoe scholen dat kunnen realiseren.' De VO-raad stelt dat scholen op 1 juli meer duidelijkheid nodig hebben om het 'schooljaar goed te kunnen starten'.

Door het coronavirus zijn scholen gedwongen het onderwijsprogramma aan te passen. Het aangepaste programma heeft voor leerlingen en leerkrachten consequenties. Onderwijsorganisaties kijken dinsdag tevreden terug op de eerste dag waarop veel middelbarescholieren weer naar school mochten komen, na een wekenlange sluiting. 'Wij hebben de indruk dat het goed en volgens plan is verlopen', zei een woordvoerder van de VO-Raad eerder. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft geen wanklanken gehoord.