Minister opent coronatestlocatie GGD in Nootdorp: 'Een nog grotere faciliteit'

Minister Hugo de Jonge opent woensdag de nieuwe coronatestlocatie van de GGD in Nootdorp officieel. De vorige locatie, in de parkeergarage van het Van der Valk-hotel aan de Gildeweg, is ingeruild voor een plekje op het parkeerterrein buiten.

De parkeergarage van het hotel was niet ideaal', legt directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden uit. 'Zeker nu het hotel weer opstart. Buiten op het parkeerterrein hebben we nu een nog grotere faciliteit. We werken daar in dichte, solide tenten.'

Kinderziektes

Sinds maandagochtend kan iedereen met coronaklachten zich laten testen bij de GGD. Tot maandag was dit alleen voorbehouden aan medisch personeel. Het liep maandag landelijk storm op het telefoonnummer - 0800-1202 - waar mensen voor een afspraak naartoe moeten bellen. Alleen mensen met klachten komen in aanmerking voor een test.

'Inmiddels zijn bij ons zeshonderd mensen getest', vertelt De Boer. 'Maandag waren het er nog wat weinig, het landelijke nummer had toen af en toe wat kinderziektes, maar dinsdag waren het er aanzienlijk meer.'

Afspraak

Wie belt, wordt om allerlei informatie gevraagd. 'Die zetten we dan in ons systeem', vertelt de directeur van de GGD Haaglanden. 'Vervolgens krijg je een afspraak en hoor je waar je wanneer terecht kan. We plannen de afspraken zoveel mogelijk op dezelfde dag in maar wie 's middags belt, is de volgende dag aan de beurt.'

